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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Бербок призвала ЮАР к исполнению ордера на арест Путина во время саммита БРИКС

Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к выполнению ордера на арест диктатора Владимир Путина в Южно-Африканской Республике.

Ее спросили, ожидает ли она, что власти ЮАР арестуют Путина, если он поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Комментируя это, она сказала, что международное право на этот счет четкое.

— Международное право ясно дает понять: военные преступники, те, кто несет ответственность за ведение агрессивных войн, в конце концов будут привлечены к ответственности, — ответила Бербок.

По ее словам, дискуссия о возможном аресте Путина дала понять, что война в Украине — это не локальный конфликт, и Путину “уже не так просто участвовать в международных конференциях”.

— Это еще раз делает очевидным, что эта агрессивная война со стороны России не является сугубо европейским делом, а касается всего мира, — добавила глава МИД ФРГ.

Напомним, в марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Формально все страны-подписанты Римского статута обязаны выполнить ордер, если Путин появится в их юрисдикции.

В ЮАР сообщили, что Путин получил приглашение на саммит БРИКС, который запланирован в августе в Йоханнесбурге.

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Источник: Deutsche Welle
Владимир Путин, Німеччина, ПАР
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