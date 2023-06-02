Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Світ
Марта Бондаренко, редактор ленты

Парламент Швейцарии отклонил реэкспорт оружия в Украину, но шансы еще есть

Швейцарія

В четверг вечером парламент Швейцарии отказался поддержать поправку, которая бы позволила третьим странам экспортировать оружие швейцарского производства, в частности, в Украину.

Как сообщает издание Swiss info, 98 депутатов проголосовали за, 75 — против. Еще двое парламентариев воздержались.

Так, Палата представителей решила, что Швейцария пока не будет смягчать правила экспорта военного оборудования в Украину, хотя в прошлом месяце парламентский комитет рекомендовал это сделать.

Комитет по политике безопасности принял два предложения о смягчении правил реэкспорта швейцарского вооружения, которые также были одобрены комитетом Сената. Ранее некоторые страны, такие как Германия, Дания, Нидерланды и Испания, попросили разрешения отправить некоторые боеприпасы и оружие швейцарского производства в Украину.

Швейцарская народная партия, занимающая большинство мест в Палате представителей, была одним из главных противников этого предложения. Зеленые также были против.

Читайте также
Оружие для Украины: Швейцария сделала шаг к смягчению правил реэкспорта
Швейцарія - прапор

Как заявил депутат от Народной партии Жан-Люк Аддор, принятие законодательной инициативы означало бы принятие обязательств перед одной из сторон (…) и, следовательно, нарушение нейтралитета.

Парламентарий от партии Центр Томас Рехштайнер также считает, что положительное голосование послало бы сигнал о том, что Швейцария каким-то образом вносит свой вклад в конфликт.

Как сообщает издание Европейская правда, несмотря на такое голосование, обсуждение о передаче оружия Украине будет продолжаться. Парламент Швейцарии должен рассмотреть еще несколько предложений.

Так, шансы на принятие имеет предложение, которое позволило бы косвенно поставлять военное оборудование в Украину.

Война в Украине, Швейцария
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россия чувствует приближение своего поражения. Верещук об организации выборов на оккупированных территориях
Парламент Швейцарии отклонил реэкспорт оружия в Украину, но шансы еще есть
РФ не сможет наколдовать танки: Уоллес убежден в успехе Украины на поле боя
Бен Воллес
Шпионил за северной границей Украины. На Ровенщине СБУ задержала агента белорусского КГБ
Парламент Швейцарии отклонил реэкспорт оружия в Украину, но шансы еще есть
Вероятно, прилет по порту: в Бердянске прогремели взрывы
Парламент Швейцарии отклонил реэкспорт оружия в Украину, но шансы еще есть
Не только во время воздушной тревоги: в Киеве будет круглосуточный доступ к укрытиям
бомбосховище, укриття
Видео
Враг не должен получить информацию: Игнат объяснил, чего нельзя делать во время воздушной тревоги

Российские войска пытались снова атаковать Киев ракетами с баллистической траекторией. Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, сколько ракет еще имеет Россия, чем они опасны, почему важно не снимать работу противовоздушной обороны, не выкладывать в режиме реального времени и не показывать обломки сбитых целей.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (2.06.2023)
Парламент Швейцарии отклонил реэкспорт оружия в Украину, но шансы еще есть
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (2.06.2023)
Парламент Швейцарии отклонил реэкспорт оружия в Украину, но шансы еще есть
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:30 (2.06.2023)
Парламент Швейцарии отклонил реэкспорт оружия в Украину, но шансы еще есть
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 9:00 (2.06.2023)
Парламент Швейцарии отклонил реэкспорт оружия в Украину, но шансы еще есть
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь