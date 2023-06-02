Парламент Швейцарии отклонил реэкспорт оружия в Украину, но шансы еще есть

В четверг вечером парламент Швейцарии отказался поддержать поправку, которая бы позволила третьим странам экспортировать оружие швейцарского производства, в частности, в Украину.

Как сообщает издание Swiss info, 98 депутатов проголосовали за, 75 — против. Еще двое парламентариев воздержались.

Так, Палата представителей решила, что Швейцария пока не будет смягчать правила экспорта военного оборудования в Украину, хотя в прошлом месяце парламентский комитет рекомендовал это сделать.

Комитет по политике безопасности принял два предложения о смягчении правил реэкспорта швейцарского вооружения, которые также были одобрены комитетом Сената. Ранее некоторые страны, такие как Германия, Дания, Нидерланды и Испания, попросили разрешения отправить некоторые боеприпасы и оружие швейцарского производства в Украину.

Швейцарская народная партия, занимающая большинство мест в Палате представителей, была одним из главных противников этого предложения. Зеленые также были против.

Как заявил депутат от Народной партии Жан-Люк Аддор, принятие законодательной инициативы означало бы принятие обязательств перед одной из сторон (…) и, следовательно, нарушение нейтралитета.

Парламентарий от партии Центр Томас Рехштайнер также считает, что положительное голосование послало бы сигнал о том, что Швейцария каким-то образом вносит свой вклад в конфликт.

Как сообщает издание Европейская правда, несмотря на такое голосование, обсуждение о передаче оружия Украине будет продолжаться. Парламент Швейцарии должен рассмотреть еще несколько предложений.

Так, шансы на принятие имеет предложение, которое позволило бы косвенно поставлять военное оборудование в Украину.

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