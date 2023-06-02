Парламент Швейцарії відхилив реекспорт зброї в Україну, але шанси ще є

У четвер увечері парламент Швейцарії відмовився підтримати поправку, яка б дозволила третім країнам експортувати зброю швейцарського виробництва, зокрема, в Україну.

Як повідомляє видання Swiss info, 98 депутатів проголосували за, 75 – проти. Ще двоє парламентарів утрималися.

Так, Палата представників вирішила, що Швейцарія поки що не пом’якшуватиме правила експорту військового обладнання в Україну, хоча минулого місяця парламентський комітет рекомендував це зробити.

Комітет з політики безпеки ухвалив дві пропозиції про пом’якшення правил реекспорту швейцарського озброєння, які також були схвалені комітетом Сенату. Раніше деякі країни, такі як Німеччина, Данія, Нідерланди та Іспанія, попросили дозволу відправити деякі боєприпаси і зброю швейцарського виробництва в Україну.

Швейцарська народна партія, яка має більшість місць у Палаті представників, була одним із головних противників цієї пропозиції. Зелені також були проти.

Як заявив депутат від Народної партії Жан-Люк Аддор, ухвалення законодавчої ініціативи означало б прийняття зобов’язань перед однією зі сторін (…) і, отже, порушення нейтралітету.

Парламентар від партії Центр Томас Рехштайнер також вважає, що позитивне голосування надіслало б сигнал про те, що Швейцарія якимось чином робить свій внесок у конфлікт.

Як повідомляє видання Європейська правда, попри таке голосування, обговорення щодо передання зброї Україні триватиме. Парламент Швейцарії має розглянути ще кілька пропозицій.

Так, шанси на ухвалення має пропозиція, яка дозволила б опосередковано постачати військове обладнання в Україну.

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