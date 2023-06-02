Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян

Армения не союзник Российской Федерации в ее войне против Украины.

Об этом в майском интервью чешскому телеканалу CNN Prima News заявил премьер страны Никол Пашинян.

– Вы сказали, что мы являемся союзниками России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но, думаю, это заметно. Мы не союзники России в войне с Украиной, – сказал он.

Премьер добавил, что в Ереване воспринимают агрессию России в отношении Украины “тревожно”, поскольку это “прямо влияет на все наши взаимоотношения”.

Пашинян также подчеркнул, что Запад считает Армению союзником России, однако это расходится с мнением самой России. По его словам, Москва не считает Ереван своим союзником.

– Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, а значит, мы уязвимы, – подчеркнул Пашинян.

Напомним, в Москве 25 мая российский диктатор Владимир Путин встретился с лидерами стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и главами ряда других постсоветских государств, предположительно, чтобы обсудить возможности обхода санкций.

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