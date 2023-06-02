Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Вірменія не союзник Російській Федерації у її війні проти України.
Про це у травневому інтерв’ю чеському телеканалу CNN Prima News заявив прем’єр країни Нікол Пашинян.
– Ви сказали, що ми є союзниками Росії. Звичайно, вголос про це ніколи не говорилося, але, гадаю, це помітно. Ми не союзники Росії у війні з Україною, – сказав він.
Премʼєр додав, що у Єревані сприймають агресію Росії щодо України “тривожно”, оскільки це “прямо впливає на всі наші взаємини”.
Пашинян також наголосив, що Захід вважає Вірменію союзником Росії, проте це має розбіжності з думкою самої Росії. За його словами, Москва не вважає Єреван своїм союзником.
– Виходить, що ми нічиї союзники в цій ситуації, а значить, ми вразливі, – підкреслив Пашинян.
Нагадаємо, у Москві 25 травня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідерами країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) і главами низки інших пострадянських держав, імовірно, щоб обговорити можливості обходу санкцій.
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