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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян

Нікол Пашинян
Фото: Depositphotos

Вірменія не союзник Російській Федерації у її війні проти України. 

Про це у травневому інтерв’ю чеському телеканалу CNN Prima News заявив прем’єр країни Нікол Пашинян.

– Ви сказали, що ми є союзниками Росії. Звичайно, вголос про це ніколи не говорилося, але, гадаю, це помітно. Ми не союзники Росії у війні з Україною, – сказав він.

Премʼєр додав, що у Єревані сприймають агресію Росії щодо України “тривожно”, оскільки це “прямо впливає на всі наші взаємини”.

Пашинян також наголосив, що Захід вважає Вірменію союзником Росії, проте це має розбіжності з думкою самої Росії. За його словами, Москва не вважає Єреван своїм союзником.

– Виходить, що ми нічиї союзники в цій ситуації, а значить, ми вразливі, – підкреслив Пашинян.

Нагадаємо, у Москві 25 травня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідерами країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) і главами низки інших пострадянських держав, імовірно, щоб обговорити можливості обходу санкцій.

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Війна в Україні, Вірменія, Нікол Пашинян, Російська агресія, Росія
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