Контрнаступление позволит Украине освободить стратегически важную территорию — Салливан

Соединенные Штаты Америки считают, что долгожданное украинское контрнаступление приведет к тому, что Киев освободит стратегически важную территорию.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в комментарии иностранным журналистам. По его словам, Украина достигнет успеха во время контрнаступления.

— Сколько именно и в каких местах — это будет зависеть от развития событий на месте, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы верим, что украинцы достигнут успеха в этом контрнаступлении, — сказал Салливан.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что он ожидает определенной формы переговоров до конца этого года, Салливан не предоставил никакой конкретики. Но он сказал, что события на поле боя будут иметь значительное влияние на любые будущие переговоры.

— Но я скажу вот что: президент Зеленский сам сказал, что эта война в конце концов завершится дипломатическим путем, — утверждает Салливан.

Источник : CNN

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.