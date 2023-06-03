Украина начнет контрнаступление, все идет по плану: Минобороны об атаках РФ

Российские обстрелы в течение последних недель не повлияли на время начала контрнаступления ВСУ. Намерения Украины идут по плану, несмотря на мощные атаки ударными дронами и ракетами.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в комментарии иностранным журналистам.

— Главная цель РФ — остановить наше контрнаступление и нацелиться на центры принятия решений. Для России стало огромным сюрпризом то, что эффективность (от баллистических ракет, — Ред.) была почти нулевой против современных систем ПВО, полученных от партнеров, — заявил заместитель главы МО Украины.

Гаврилов сказал, что интенсивное использование баллистических ракет в мае стало последним стратегическим средством РФ. Он утверждает, что системы ПВО Украины стали более чем 90% эффективными против российских атак. И ракетные обстрелы РФ не повлияют на контрнаступление, утверждает заместитель украинского министра обороны.

— Никто не может остановить усилия, желание и уверенность в том, что Украина победит в войне. Украина начнет контрнаступление в этом году, чтобы освободить наши территории, — утверждает он.

Источник: The Irish Times

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