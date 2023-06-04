В Польше вблизи воинской части упал неизвестный воздушный шар

В районе города Калишки в Варминско-Мазурском воеводстве Польши обнаружили остатки воздушного шара. Фрагменты изучают военные, чтобы установить тип объекта — метеорологический он или разведывательный.

Объект был обнаружен на кукурузном поле в 4 километрах от населенного пункта Бяла Песка. Известно, что всего в нескольких километрах от этого места расположены полигон и большая военная часть.

Владелец поля о находке сразу проинформировал полицию, а те в свою очередь уже сообщили военным.

Фермер рассказал, что под фольгированным куполом шара была полистирольная коробка, антенна, а на шаре также были надписи кириллицей.

Предыдущие исследования, по информации Оперативного командования, указывают на то, что шар может быть метеорологическим.

Военные отметили, что радиолокационные системы не зафиксировали ни одного нарушения воздушного пространства Польши, что также может свидетельствовать в пользу версии о погодном типе воздушного шара. Но, полностью исключать версию, что шар мог быть разведывательным, пока тоже нельзя.

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