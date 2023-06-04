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Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Польщі поблизу військової частини впала невідома повітряна куля

поліція Польща
Фото: Pixabay

У районі міста Калішки у Вармінсько-Мазурському воєводства Польщі знайшли залишки повітряної кулі. Фрагменти вивчають військові, щоб встановити тип об’єкта – чи метеорологічний він, чи розвідувальний.

Об’єкт було виявлено на кукурудзяному полі за 4 кілометри від населеного пункту Бяла Піска. Відомо, що всього за кілька кілометрів від цього місця розміщені полігон і велика військова частина.

Власник поля про знахідку одразу проінформував поліцію, а вже ті повідомили військових.

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У Польщі поблизу військової частини впала невідома повітряна куля

Фермер розповів, що під фольгованим куполом кулі була полістирольна коробка, антена, а на кулі також були написи кирилицею.

Попередні дослідження, за інформацією Оперативного командування, вказують на те, що куля може бути метеорологічною.

Військові зазначили, що системи радіолокації не зафіксували жодного порушення повітряного простору Польщі, що також може свідчити на користь версії про погодний тип повітряної кулі. Але, повністю виключити версію, що куля могла бути розвідувальною, поки теж не можна.

Польша, Природні явища, Розвідка
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