Иран продал РФ боеприпасов для войны в Украине более чем на $1 млн — СМИ

Тегеран продал Москве разные типы боеприпасов для полномасштабной войны против Украины более чем на $1 млн.

Об этом свидетельствует вероятный контракт между Ираном и РФ от 14 сентября 2022 года.

Соответствующий документ получило издание Sky News от источника и провело детальный анализ с экспертами, назвавшими его “правдоподобным”.

— Это контракт между иранцами и россиянами относительно боеприпасов. Мы считаем, что он на 100% аутентичен, – убеждает собеседник Sky News в органах безопасности.

В частности, в приложении к документу говорится, что Тегеран передавал Москве 125 мм стволы для танков Т-72, стволы для 122 мм гаубицы Д-30, танковые, артиллерийские боеприпасы на сумму около $740 тыс. Кроме того, есть перечень частей снаряжения, которые планируют прислать, в том числе по 12 штук оболочки и латунной гильзы для 122-мм и 152-мм боеприпасов.

Sky News показал документы премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, а также министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли. Киев и Лондон заявили, что планируют расследовать подлинность материалов и будут “принимать меры”, если правдивость подтвердится.

– Мы подозревали, что что-то подобное происходит. Как только мы проверим это должным образом, мы сможем действовать в соответствии с этим, — сказал телеканалу посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Посольство России и посольство Ирана в Великобритании не ответили на запрос о комментариях.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.