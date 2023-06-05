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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Іран продав РФ боєприпасів для війни в Україні на понад $1 млн – ЗМІ

Іран продав РФ боєприпасів для війни в Україні на понад $1 млн – ЗМІ

Тегеран продав Москві різні типи боєприпасів для повномасштабної війни проти України на понад $1 млн.

Про це свідчить імовірний контракт між Іраном та РФ від 14 вересня 2022 року.

Відповідний документ отримало видання Sky News від джерела й провело детальний аналіз із експертами, які назвали його “правдоподібним”.

– Це контракт між іранцями і росіянами щодо боєприпасів. Ми вважаємо, що він на 100% автентичний, – переконує співрозмовник Sky News в органах безпеки.

Зокрема, у додатку до документа йдеться, що Тегеран передавав Москві 125-мм стволи для танків Т-72, стволи для 122-мм гаубиці Д-30, танкові, артилерійські боєприпаси на суму близько $740 тис. Крім того, є перелік частин спорядження, які планують надіслати, зокрема по 12 штук оболонки та латунної гільзи для 122-мм і 152-мм боєприпасів.

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Sky News показав документи прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, а також міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі. Київ і Лондон заявили, що планують розслідувати автентичність матеріалів і “вживатимуть заходів”, якщо правдивість підтвердиться.

– Ми підозрювали, що щось подібне відбувається. Тільки-но ми перевіримо це належним чином, ми зможемо діяти відповідно до цього, — сказав телеканалу посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Посольство Росії та посольство Ірану у Великій Британії не відповіли на запит про коментарі.

Іран, Війна в Україні, Військова техніка, Москва, Росія, Тегеран
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