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Папу Франциска госпитализировали для проведения операции — причина

Папу Франциска госпитализировали для проведения операции — причина
Фото: Getty Images

Папу Римского Франциска 7 июня госпитализировали в университетскую больницу Джемелли в Риме для проведения операции на брюшной полости.

Как отметили в пресс-службе Ватикана, необходимость операции продиктована ущемленной послеоперационной грыжей.

86-летний понтифик будет находиться в больнице в течение нескольких дней, “чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление”.

В этой же больнице Папе Римскому 4 июля 2021 года сделали плановую операцию по поводу дивертикулярного стеноза толстой кишки.

Симптоматический дивертикулярный стеноз — распространенное заболевание, при котором стенки толстой кишки становятся выпуклыми. Это приводит к сужению толстой кишки, может вызвать вздутие, боли и нарушения в работе кишечника.

В конце марта Папа Франциск несколько дней провел в больнице из-за бронхита . По словам медиков, он хорошо отреагировал на лечение антибиотиками.

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Папа римський Франциск

Источник: Vatican News

Ватикан, Операция, Папа Римський
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