Папу Франциска госпіталізували для проведення операції – причина
Папу Римського Франциска 7 червня госпіталізували до університетської лікарні Джемеллі у Римі для проведення операції на черевній порожнині.
Як зазначили в пресслужбі Ватикану, необхідність операції продиктована защемленою післяопераційною грижею.
86-річний понтифік перебуватиме в лікарні протягом кількох днів, “щоб забезпечити нормальний післяопераційний перебіг та повне функціональне відновлення”.
У цій же лікарні Папі Римському 4 липня 2021 року зробили планову операцію з приводу дивертикулярного стенозу товстої кишки.
Симптоматичний дивертикулярний стеноз – поширене захворювання, при якому стінки товстої кишки стають опуклими. Це призводить до звуження товстої кишки, може викликати здуття, болі і порушення в роботі кишківника.
Наприкінці березня Папа Франциск кілька днів провів у лікарні через бронхіт . За словами медиків, він добре відреагував на лікування антибіотиками.
Джерело: Vatican News