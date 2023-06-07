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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Папу Франциска госпіталізували для проведення операції – причина

Папу Франциска госпіталізували для проведення операції – причина
Фото: Getty Images

Папу Римського Франциска 7 червня госпіталізували до університетської лікарні Джемеллі у Римі для проведення операції на черевній порожнині.

Як зазначили в пресслужбі Ватикану, необхідність операції продиктована защемленою післяопераційною грижею.

86-річний понтифік перебуватиме в лікарні протягом кількох днів, “щоб забезпечити нормальний післяопераційний перебіг та повне функціональне відновлення”.

У цій же лікарні Папі Римському 4 липня 2021 року зробили планову операцію з приводу дивертикулярного стенозу товстої кишки.

Симптоматичний дивертикулярний стеноз – поширене захворювання, при якому стінки товстої кишки стають опуклими. Це призводить до звуження товстої кишки, може викликати здуття, болі і порушення в роботі кишківника.

Наприкінці березня Папа Франциск кілька днів провів у лікарні через бронхіт . За словами медиків, він добре відреагував на лікування антибіотиками.

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Джерело: Vatican News

Ватикан, Операція, Папа Римський
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