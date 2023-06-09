Байден уверен, что США найдут деньги для дальнейшей поддержки Украины

Финансовая поддержка и средства, предоставляемые Украине в рамках военной помощи со стороны США будет продолжаться и дальше, несмотря на возможные сложности по прохождению этого вопроса в американском Конгрессе.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден во время совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком в Белом доме.

По его словам, США и союзники прилагают усилия по непрерывной поддержке Украины и “учитывая ситуацию, которая сложилась сейчас, мы оптимистичны”.

— Я уверен, что у нас будет необходимое финансирование для поддержки Украины столько, сколько потребуется. Я верю, что эта поддержка будет реальной, даже если в Конгрессе будут голоса против того, чтобы продолжать поддерживать Украину, — заявил Джо Байден.

Президент США добавил, что вопрос российско-украинской войны обсуждался им с представителями Конгресса, среди которых были и те, кто имеет скептическое отношение к дальнейшей поддержке Украины.

— Я рисовал им ситуацию: “что случится, если мы не будем поддерживать Украину, думаете ли вы, что Россия остановится на Киеве?”. Я считаю, что нет. И с этой точкой зрения соглашаются мои коллеги и даже критики, — добавил он.

Джо Байден отметил, что в переговорах с президентом Владимиром Зеленским обсуждался вопрос обеспечения долговременной безопасности Украины.

Напомним, по состоянию на середину мая 2023 года американское издание Politico писало, что в пакете помощи США для Украины на сумму $48 млрд, который был одобрен Конгрессом в декабре 2022 года, осталось примерно $6 млрд. Это означало, что финансирование вооружения и поставок в Украину может закончиться к середине лета.

Из-за этого, в частности, в американском парламенте шли дискуссии, а парламентарии обсуждали, как будет возможным обеспечение будущих потребностей Украины, а часть конгрессменов и сенаторов США сомневались в том, что следует продолжать поддержку Украины со стороны Вашингтона.

Источник : White House

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