Бюджет США для помощи Украине почти исчерпан, а найти новые средства может быть сложно — Politico

В пакете помощи США Украине на сумму $48 млрд, одобренном Конгрессом в декабре 2022 года, осталось около $6 млрд, что означает, что американское финансирование на вооружение и поставки может закончиться к середине лета.

С такой оценкой выступило американское издание Politico.

Количество финансовых запасов США “вызывает новые опасения” среди американских законодателей относительно дальнейших планов Белого дома, в том числе относительно того, когда администрация президента запросит еще один крупный пакет помощи и будет ли его достаточно.

По мнению многих депутатов, финансирование должно продолжаться без перебоев, особенно сейчас, когда Украина готовится начать, как ожидается, широкомасштабное контрнаступление и отвоевать у россиян территорию на Востоке.

— Очень важно, чтобы администрация своевременно предоставила Украине все необходимое для защиты и возвращения ее суверенной территории… Мы ожидаем, что администрация не будет ждать до одиннадцатого часа, если украинцам понадобится больше до конца финансового года, — заявила сенатор Сьюзан Коллинз руководителям Пентагона во время слушаний в четверг.

На данный момент Белый дом обсуждает новый пакет помощи Украине, и он будет направлен на то, чтобы поддержка продолжала поступать, сказал Politico высокопоставленный представитель администрации президента США, которому была предоставлена анонимность для беседы до того, как будет сделано официальное объявление.

Он добавил, что пока неясно, как могут измениться потребности Украины во время или после контрнаступления, но администрация “полностью привержена” поддержке Киева во время и после борьбы “в течение длительного времени”.

Однако другой трудностью является то, что сегодня в Конгрессе США заседают не те парламентарии, которые одобрили последнюю большую партию средств, и сегодня наблюдаются не те же обстоятельства.

— На этот раз любое предложение Белого дома, сделанное в конце лета, может столкнуться с бушующими дебатами о потолке госдолга и почти наверняка встретит противодействие со стороны небольшой, но активной группы республиканцев, которые хотят сократить расходы для помощи Украине, — пишет Politico.

Первоначальный пакет в $48 млрд, одобренный в декабре, включал около $36 млрд для Пентагона на оказание широкого спектра военной помощи Киеву. США отправили миллионы артиллерийских снарядов, профинансировали танки, поставили украинским военным бронемашины и современные системы ПВО.

Эта помощь позволила ВСУ отбивать российские атаки и готовиться к предстоящему наступлению, “призванному выйти из тупика, в котором находятся сотни километров линии фронта”.

За пределами слушаний в четверг Коллинз сказала, что ее беспокоит вопрос о предоставлении Украине всего необходимого для предстоящего контрнаступления и темпы поставок американской помощи.

— Ясно, что это произойдет. Я ожидаю, что в какой-то момент потребуется дополнение. Также ясно, что доставка боеприпасов и танков украинцам занимает слишком много времени, — сказала Коллинз.

По мнению Politico, разочарование темпами этих поставок становится очевидным и с украинской стороны.

В доказательство своего утверждения, издание приводит слова президента Владимира Зеленского, который говорил, что новые бронемашины, обещанные США, “поступают только партиями”, что противоречит заявлению генерала Кристофера Каволи из Европейского командования США, который в прошлом месяце сообщил Конгрессу, что Украина получила “более 98 процентов” запрошенных боевых машин.

Коллинз и многие другие законодатели, с которыми беседовало Politico, не смогли определить, когда именно закончится военная помощь Украине, и насколько большим может быть следующий пакет.

Массивная дополнительная помощь США использовалась для стабильного снабжения Украины всем, начиная от систем ПВО Patriot и заканчивая запасными частями для автомобилей Humvees. Администрация президента США Джо Байдена установила в основном регулярный темп выделения нескольких сотен миллионов долларов каждые неделю — 10 дней.

В этом месяце США объявили о поставке беспилотников, артиллерии, систем ПВО, а также программного обеспечения и технической помощи для создания сети противовоздушной обороны Украины на сумму $1,2 млрд. Все эти товары будут поставлены по контракту с американскими оборонными компаниями и призваны помочь Украине в долгосрочной перспективе.

Этот пакет оставляет $4 млрд в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, что еще больше истощает имеющиеся средства.

По оценкам одного из помощников Конгресса, внимательно следящего за этим вопросом, исходя из темпов объявлений, деньги на пополнение существующих американских запасов закончатся в июле. Это означает, что поток оборудования может быть нарушен, если Киеву придется ждать нового транша финансирования в течение длительного периода времени.

Пентагон оценивает, как потратить оставшиеся деньги, и продолжает рассматривать варианты “по мере развития ситуации, чтобы поддержать успехи на поле боя во время новых наступательных операций весной”, — говорится в заявлении пресс-секретаря подполковника Гаррона Гарна.

Сенатор Бен Кардин сказал, что недавно во время брифинга с представителями администрации ему сообщили, что у них будет достаточно средств для Украины в течение следующих нескольких месяцев, поэтому процесс выделения ассигнований — или законопроект о чрезвычайном дополнительном финансировании примерно в это время — вероятно, будет следующим, когда Конгресс выделит дополнительные средства.

— Если бы мне пришлось гадать, то, вероятно, в сентябре… Контрнаступление, которое будет предпринято в ближайшие несколько дней, окажет большое влияние, — сказал председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Издание отмечает важность того, какими являются сроки проведения следующего раунда по голосованию касательно помощи Украине, особенно тогда, “когда законодатели продолжают решать множество других проблем”.

— Конгресс США проведет следующие несколько месяцев, обсуждая оборонный бюджет на 2024 финансовый год, что может осложнить финансирование Украины, даже несмотря на то, что законодатели от обеих партий заявляют, что они полностью поддерживают сохранение включенной помощи, — пишет издание.

Сенатор Лиза Мурковски, старший ассигнователь, указала, что процесс выделения средств, вероятно, будет следующим, когда Конгресс предоставит финансирование, если ситуация на местах существенно не изменится.

— Я думаю, что вы увидите это в ассигнованиях… Это не попадает ни на первую, ни на вторую страницу. Это как бы продолжает присутствовать — мы знаем, что это есть, — но не на том уровне, который заставит людей действительно сосредоточиться, — сказала Мурковски в интервью Politico.

Ссылаясь на тех, кто в ее партии скептически относится к предоставлению дополнительных ресурсов Украине, Мурковски сказала, что “трудно сказать, что то, что люди говорят сейчас, будет тем, что они будут говорить (в будущем, — Ред.). Я просто думаю, что существует очень много неопределенностей”.

Сенатор Линдси Грэм, один из самых больших сторонников Украины в Конгрессе США, согласился с тем, что законодателям в конечном итоге придется выделить больше средств, и предсказал, что ежегодный процесс финансирования правительства, вероятно, будет следующим лучшим шансом.

— Несмотря на то, что есть несогласные, большинство республиканцев — наверняка в Сенате и, возможно, в Палате представителей — твердо убеждены, что нам нужна победа Украины, и что ее исход имеет значение не только для этого региона, но и для Соединенных Штатов и наших интересов национальной безопасности, — сказал он.

В то же время Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, сказал, что он ожидает, что Белый дом предложит несколько небольших пакетов помощи Украине, чтобы дотянуть до конца года.

Первый пакет, вероятно, будет достаточным для того, чтобы продержаться до конца текущего финансового года, который заканчивается 30 сентября, за ним последует другой пакет, который позволит преодолеть отставание в принятии закона о финансировании обороны, которое в последние годы отодвигается на конец года или начало следующего года.

Как только бюджет будет принят, еще один пакет финансирования может быть включен в этот ежегодный законопроект, поскольку “в этот момент они захотят выиграть немного времени, чтобы посмотреть, как идет война и как идет контрнаступление”, — сказал Кансиан.

К тому времени Украина будет планировать свою военную стратегию на 2024 год, считает издание.

Но больше денег не гарантировано, особенно в нынешней политической обстановке в Вашингтоне, пишет Politico.

Сенатор Марко Рубио, заместитель председателя сенатского комитета по разведке, сказал, что для администрации Байдена было бы “ошибкой” рассчитывать на дополнительное финансирование Украины.

— Похоже, что они ожидают какого-то дополнения в какой-то момент — они собираются вернуться и попросить больше денег. Я думаю, что это ошибка. Я думаю, что это должно быть в их базовом бюджете, — сказал Рубио.

Источник : Politico

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.