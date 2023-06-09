Путин заявил, что Россия перебросит ядерное оружие в Беларусь в июле

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси после того, как 7-8 июля будут готовы соответствующие объекты.

Это он сказал в российском Сочи во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Диктатор сказал, что “все идет по плану”.

Что такое тактическое ядерное оружие?

Тактическое ядерное оружие — это, по сути, ядерное оружие, которое используется на поле боя с “тактической” целью и является гораздо менее мощным, чем стратегическое ядерное оружие.

Такое оружие предназначено для уничтожения целей противника в определенной местности, без массовых радиоактивных осадков. То есть, тактическое ядерное оружие противоположно стратегическому.

К примеру, как отметили в Sky News, стратегическое ядерное оружие, если его запустить из штата Канзас, может долететь до Москвы и уничтожить целый город.

Тактическое ядерное оружие может быть применено с бомбардировщиков. Самое маленькое тактическое ядерное оружие может быть меньше килотонны (эквивалент тысячи тонн взрывчатого тротила). Самые большие из них могут достигать 100 килотонн.

Напомним, в марте Путин заявил о намерении России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

В конце мая Лукашенко сказал, что российское ядерное оружие уже начали перемещать на территорию Беларуси в рамках договоренностей двух стран.

Источник : The Guardian

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