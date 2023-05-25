Российское ядерное оружие уже направляется в Беларусь — Лукашенко

Российское ядерное оружие уже начали перемещать на территорию Беларуси в рамках договоренностей двух стран.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в кулуарах Высшего Евразийского экономического форума в Москве. Видеозаписи, где якобы зафиксировано перемещение ядерного оружия, публикуют белорусские Telegram-каналы.

Лукашенко прокомментировал подписанное министрами обороны Беларуси и РФ соглашение о размещении российского ядерного оружия на территории страны.

— Уже принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места, хранение и прочее. Мы все это сделали, поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов, — заявил белорусский диктатор.

Он уточнил, что, вероятно, российское ядерное оружие уже может находиться на территории Беларуси. Лукашенко отметил, что “приедет и посмотрит”.

В Минске министры обороны Беларуси Виктор Хренин и РФ Сергей Шойгу подписали документы о хранении нестратегического (тактического) ядерного вооружения на территории Беларуси.

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