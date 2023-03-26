Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины

Украина требует созвать Совет Безопасности ООН в ответ на намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом говорится в официальном заявлении украинского МИД. Наши дипломаты призывают всех членов мирового сообщества донести до преступного путинского режима категорическую неприемлемость очередных ядерных провокаций.

В свою очередь Германия обвинила президента РФ Владимира Путина в попытке ядерного устрашения. А в американском Институте изучения войны называют действия Путина блефом.

Что происходит и что об этом говорят лидеры стран – читайте дальше в материале.

Кремль взял Беларусь в ядерные заложники, так охарактеризовал заявление Путина о размещении там тактического ядерного оружия секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По словам Путина, уже через неделю в Беларуси должна начаться подготовка экипажей Искандеров, способных нести тактическое ядерное оружие. Диктатор рассказывает басни, что это будет сделано по просьбе белорусской стороны и без нарушения режима нераспространения ядерного оружия.

— Все, что президент Беларуси просил, все вопросы, которые он в этой связи ставил они реализуются… говорит кремлевский диктатор.

Путин утверждает: Минск не получит контроль над ядерными зарядами. При этом, по его словам, Россия уже помогла переоборудовать десять белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия. Кто ими будет руководить белорусы или россияне – непонятно.

Поводом для дальнейшей эскалации Путин избрал заявление британцев о том, что они собираются поставлять в Украину снаряды с обедненным ураном. Эксперты напоминают, что подобные снаряды не запрещены международными организациями. Они втрое тяжелее обычных, поэтому более бронебойные, но не имеют никакого отношения к ядерному вооружению. Кроме того, боеприпасы с обедненным ураном есть и на вооружении самой России, и по некоторым данным она уже их использовала в Украине.

– Первого июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси, – заявил Путин.

Дальность полета ракет Искандер составляет около 500 километров, они могут бить из Беларуси как по Украине, так и по соседним странам ЕС. Путин утверждает, что это ответ на действия США. Однако американцы сохраняют лишь небольшое количество тактических ядерных бомб в Турции и некоторых странах Западной Европы.

МИД Германии уже назвал этот аргумент Путина таким, что вводит в заблуждение. А в Пентагоне заявили, что нет никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

– Мы не увидели никаких оснований для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, – говорится в заявлении Пентагона.

Со своей стороны, американский Институт изучения войны пишет, что размещение тактического ядерного оружия в Беларуси — это очередная информационная операция, которая должна подогреть опасения западного мира относительно ядерной эскалации. Мол, Путин таким образом сознательно преувеличивает возможности российского военно-промышленного комплекса, чтобы натолкнуть западные страны на мысль о якобы бесполезности расходов ресурсов на поддержку Украины.

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