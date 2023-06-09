Путін заявив, що Росія перекине ядерну зброю у Білорусь у липні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія розпочне розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі після того, як 7-8 липня будуть готові відповідні об’єкти.

Це він сказав у російському Сочі під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Диктатор сказав, що “все йде за планом”.

Що таке тактична ядерна зброя?

Тактична ядерна зброя – це, по суті, ядерна зброя, яка використовується на полі бою з “тактичною” метою і є набагато менш потужною, ніж стратегічна ядерна зброя.

Така зброя призначена для знищення цілей противника в певній місцевості, без масових радіоактивних опадів. Тобто, тактична ядерна зброя протилежна до стратегічної.

Приміром, як зазначили в Sky News, стратегічна ядерна зброя, якщо її запустити зі штату Канзас, може долетіти до Москви та знищити ціле місто.

Тактична ядерна зброя може бути застосована з бомбардувальників. Найменша тактична ядерна зброя може становити менше кілотонни (еквівалент тисячі тонн вибухового тротилу). Найбільші з них можуть досягати 100 кілотонн.

Нагадаємо, у березні Путін заявив про намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Тоді секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники.

Наприкінці травня Лукашенко сказав, що російську ядерну зброю вже почали переміщувати на територію Білорусі у межах домовленостей двох країн.

Джерело : The Guardian

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