Путін заявив, що Росія перекине ядерну зброю у Білорусь у липні
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія розпочне розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі після того, як 7-8 липня будуть готові відповідні об’єкти.
Це він сказав у російському Сочі під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Диктатор сказав, що “все йде за планом”.
Що таке тактична ядерна зброя?
Тактична ядерна зброя – це, по суті, ядерна зброя, яка використовується на полі бою з “тактичною” метою і є набагато менш потужною, ніж стратегічна ядерна зброя.
Така зброя призначена для знищення цілей противника в певній місцевості, без масових радіоактивних опадів. Тобто, тактична ядерна зброя протилежна до стратегічної.
Приміром, як зазначили в Sky News, стратегічна ядерна зброя, якщо її запустити зі штату Канзас, може долетіти до Москви та знищити ціле місто.
Тактична ядерна зброя може бути застосована з бомбардувальників. Найменша тактична ядерна зброя може становити менше кілотонни (еквівалент тисячі тонн вибухового тротилу). Найбільші з них можуть досягати 100 кілотонн.
Нагадаємо, у березні Путін заявив про намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Тоді секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники.
Наприкінці травня Лукашенко сказав, що російську ядерну зброю вже почали переміщувати на територію Білорусі у межах домовленостей двох країн.