Шольц планирует поговорить с Путиным: призовет вывести войска из Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и призвать его вывести войска из Украины.

Такое заявление он сделал на съезде протестантских церквей в субботу, 10 июня.

Канцлер отметил, что уже общался с Путиным перед началом полномасштабной войны РФ против Украины и намерен “вскоре снова это сделать”.

– Я планирую сделать это снова в ближайшее время. Глупо заставлять Украину одобрять и смириться с нападением, которое совершил Путин, и тем, что части Украины становятся “российскими” просто так, — заявил Шольц.

Он повторил официальную позицию Берлина о том, что предпосылкой для переговоров с Москвой должен быть вывод российских войск из Украины. Шольц подчеркнул, что это единственный способ обеспечить “справедливый мир”.

Политик исключил возможность так называемых мирных переговоров, пока РФ не выведет войска. Среди слушавшей Шольца аудитории время от времени звучали возгласы о необходимости “переговоров”.

– Вести переговоры нормально. Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры? – заявил он в ответ.

Шольц выразил убеждение, что Берлин принял правильное решение, когда действовал “согласованно с партнерами” относительно Украины.

В Кремле уже отреагировали на заявление Шольца. Там утверждают, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с канцлером ФРГ.

Ранее Олаф Шольц заявлял, что не исключает возобновления своих контактов с диктатором Владимиром Путиным “в нужное время”, когда для этого появятся условия.

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