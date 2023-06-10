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Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Шольц планує поговорити з Путіним: закличе вивести війська з України

Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує найближчим часом провести телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та закликати його вивести війська з України.

Таку заяву він зробив на з’їзді протестантських церков у суботу, 10 червня.

Канцлер зазначив, що вже спілкувався з Путіним перед початком повномасштабної війни РФ проти України і має намір “незабаром знову це зробити”.

– Я планую зробити це знову найближчим часом. Нерозумно змушувати Україну схвалювати та змиритися з нападом, який здійснив Путін, і тим, що частини України стають “російськими” просто так, – заявив Шольц.

Він повторив офіційну позицію Берліна про те, що передумовою для переговорів із Москвою має бути виведення російських військ з України. Шольц наголосив, що це єдиний спосіб забезпечити “справедливий мир”.

Політик виключив можливість так званих мирних переговорів, доки РФ не виведе війська. Серед аудиторії, яка слухала Шольца, час від часу лунали вигуки про необхідність “переговорів”.

– Вести переговори нормально. Питання в тому, хто з ким і про що веде переговори? – заявив він у відповідь.

Шольц висловив переконання, що Берлін ухвалив правильне рішення, коли діяв “узгоджено з партнерами” щодо України.

У Кремлі вже відреагували на заяву Шольца. Там стверджують, що у Путіна поки немає в планах телефонної розмови з канцлером ФРН.

Раніше Олаф Шольц заявляв, що не виключає відновлення своїх контактів із диктатором Володимиром Путіним “в належний час”, коли для цього з’являться умови.

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Шольц планує поговорити з Путіним: закличе вивести війська з України

Джерело: Deutsche Welle, The Guardian
Війна в Україні, Володимир Путін, Німеччина, Олаф Шольц, Російська агресія
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