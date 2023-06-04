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Илья Нежигай, редактор ленты

Это убийство: Шольц эмоционально ответил критикам относительно поддержки Украины Германией

Это убийство: Шольц эмоционально ответил критикам относительно поддержки Украины Германией
Фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц резко выступил против нарушителей общественного порядка на фестивале СДПГ в Европе — и решительно защитил помощь Украине.

Мероприятие, на котором глава немецкого правительства столкнулся с критикой митингующих состоялось возле ратуши в Фалькензее под Берлином в пятницу.

Одна из групп выкрикивала, среди прочего, “разжигатели войны”, “создадим мир без оружия”, “Убирайтесь прочь!” и “Мы — народ!”.

На что Шольц, обращаясь к толпе, сказал “Дорогие плаксы”, президент России Владимир Путин был “разжигателем войны”, “о котором вы здесь кричите, если у вас есть хоть немного ума в голове”, — сказал он.

Канцлер дал понять, что не видит альтернативы военной поддержки Украины, из-за агрессивной войны России.

— Да, это необходимо, если на страну напали, то она должна защищаться, тогда ей разрешено защищаться, что еще? — воскликнул Шольц.

Он повторил тезис, что Путин хочет уничтожить Украину и уже убил много украинских граждан, в том числе детей и стариков.

— Это убийство, — подчеркнул Шольц. — Мир и свобода находятся под угрозой из-за этой агрессивной войны.

Он отметил, что местом этой демонстрации должна быть “Красная площадь” и обращения должны звучать “в сторону Кремля”.

— Свобода также означает, что здесь можно бунтовать, — сказал канцлер.

В своем выступлении перед представительским собранием СДПГ Бранденбурга в городской ратуше Шольц подтвердил помощь Украине.

— Поддерживать Украину было и остается правильным… Мы делаем это как немцы больше всего после США, — сказал он.

Олаф Шольц упомянул финансовую, гуманитарную помощь и поддержку оружием, и что Германия “будет делать это, пока это будет необходимо”.

Примечательно, что в мае прошлого года Шольц имел похожее выступление в Дюссельдорфе, где также столкнулся с резкой критикой участников мероприятия, на что тоже начал выкрикивать слова, которыми отстаивал защиту позиции по поддержке Украины.

Ранее немецкий канцлер говорил, что возобновить разговор с президентом РФ Владимиром Путиным можно будет тогда, когда будет подходящее для этого время.

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Источник: Sueddeutsche Zeitung

Война в Украине, Німеччина, Олаф Шольц, Російська агресія, Росія
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