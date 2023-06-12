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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Мир сбился с курса: ООН опубликовала отчет по гендерному равенству – цифры тревожные

жінки
Фото: Unsplash

Предвзятое отношение к женщинам является таким же устойчивым, как и 10 лет назад, а прогресс в достижении гендерного равенства пошел в обратном направлении. Об этом говорится в докладе ООН.

Согласно Индексу гендерных социальных норм (GSNI), девять из десяти людей любого пола предвзято относятся к женщинам. Отмечается, что эта цифра не изменилась по сравнению с данными, собранными более десяти лет назад.

Опубликованный Программой развития ООН отчет обнаружил, что половина людей в 80 странах считают, что мужчины являются лучшими политическими лидерами, 40% считают, что мужчины являются лучшими руководителями предприятий, а четверть считает, что мужчины имеют право бить своих жен.

Эти цифры, полученные на основе данных, собранных в 2017-2022 годах, почти не изменились по сравнению с предыдущим отчетом GSNI, опубликованным в 2020 году, в котором использовались данные с 2005 по 2014 год.

— Я ожидал, что мы увидим определенный прогресс, ведь девять из каждых 10, я имею в виду, как может быть еще хуже? Это также был период, когда мы увидели, например, движение MeToo и привлекли внимание к очень шокирующим способам, в которые эти нормы предубеждения влияют на женщин, — сказал руководитель отдела Программы развития ООН Педро Консейсао.

Исследователи отмечают, что предубеждения приводят к барьерам для женщин в политике, бизнесе и на работе, а также к ущемлению их прав и нарушений прав человека. Несмотря на то, что женщины стали более образованными и квалифицированными, чем когда-либо прежде, разрыв в заработной плате с мужчинами составляет 39%.

Глава исследовательского отдела объединения Oxfam GB Анам Парвез сказала, что мир полностью “сбился с курса” достичь гендерного равенства к 2030 году.

— В 2021 году каждая пятая женщина вышла замуж до того, как ей исполнилось 18 лет, 1,7 млрд женщин и девушек живут менее чем на $5,50 в день, а женщины продолжают выполнять втрое больше неоплачиваемой домашней работы и ухода, чем мужчины во всем мире, — сказала она.

По ее словам, при нынешних темпах понадобится 186 лет, чтобы ликвидировать пробелы в правовой защите.

Отчет ООН призывает к лучшему признанию экономического вклада женщин в общество, включая неоплачиваемый труд, к принятию законов и мер, обеспечивающих политическое участие, а также к более активным действиям в борьбе со стереотипами.

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Источник: The Guardian
Гендерное равенство, ООН, права жінок, ПРООН
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