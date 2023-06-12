Світ збився з курсу: ООН опублікувала звіт щодо гендерної рівності – цифри тривожні

Упереджене ставлення до жінок є так само стійким, як і 10 років тому, а прогрес у досягненні гендерної рівності пішов у зворотному напрямку. Про це йдеться в доповіді ООН.

Згідно з Індексом гендерних соціальних норм (GSNI), дев’ять із десяти людей будь-якої статі упереджено ставляться до жінок. Зазначається, що ця цифра не змінилася порівняно з даними, зібраними понад десять років тому.

Опублікований Програмою розвитку ООН звіт виявив, що половина людей у 80 країнах вважають, що чоловіки є кращими політичними лідерами, 40% вважають, що чоловіки є кращими керівниками підприємств, а чверть вважає, що чоловіки мають право бити своїх дружин.

Ці цифри, отримані на основі даних, зібраних у 2017-2022 роках, майже не змінилися порівняно з попереднім звітом GSNI, опублікованим у 2020 році, в якому використовувалися дані з 2005 по 2014 рік.

– Я очікував, що ми побачимо певний прогрес, адже дев’ять із кожних 10, я маю на увазі, як може бути ще гірше? Це також був період, коли ми побачили, наприклад, рух MeToo і привернули увагу до моторошних способів, у які ці норми упередження впливають на жінок, – сказав керівник відділу Програми розвитку ООН Педро Консейсао.

Дослідники зазначають, що упередження призводять до бар’єрів для жінок у політиці, бізнесі та на роботі, а також до утисків їхніх прав та порушень прав людини. Попри те, що жінки стали більш освіченими і кваліфікованими, ніж будь-коли раніше, розрив у заробітній платі з чоловіками становить 39%.

Голова дослідницького відділу об’єднання Oxfam GB Анам Парвез сказала, що світ повністю “збився з курсу” досягнути гендерної рівності до 2030 року.

– У 2021 році кожна п’ята жінка вийшла заміж до того, як їй виповнилося 18 років, 1,7 млрд жінок і дівчат живуть менш ніж на $5,50 на день, а жінки продовжують виконувати втричі більше неоплачуваної хатньої роботи та догляду, ніж чоловіки в усьому світі, – сказала вона.

За її словами, за нинішніх темпів знадобиться 186 років, щоб ліквідувати прогалини у правовому захисті.

Звіт ООН закликає до кращого визнання економічного внеску жінок у суспільство, включаючи неоплачувану працю, до ухвалення законів і заходів, що забезпечують політичну участь, а також до більш активних дій у боротьбі зі стереотипами.

Джерело : The Guardian

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