Эстония передаст Украине оборудование на €457 тыс. для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Правительство Эстонии намерено передать Украине технику и оборудование на сумму около €457 тыс. для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими войсками.

Отмечается, что, в частности, Украина получит шланги, помпы, абсорбирующий материал, лодки, гидрокостюмы, непромокаемые резиновые штаны и пробковые жилеты.

— Сейчас приоритетом является вывод людей из затопленных районов, а как только вода спадет, можно начинать подсчитывать убытки и откачивать воду. Для нас очень важно, что мы можем помочь Украине в этом кризисе. Друзья поступают именно так, — отметил генеральный директор Спасательного департамента Эстонии Марго Клаос.

По данным иностранных изданий, так Спасательный департамент Эстонии ответил на международный запрос Украины о помощи. Средства выделит Министерство иностранных дел Эстонии.

Источник: Спасательный департамент Эстонии

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