Эстония передаст Украине оборудование на €457 тыс. для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Правительство Эстонии намерено передать Украине технику и оборудование на сумму около €457 тыс. для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими войсками.
Отмечается, что, в частности, Украина получит шланги, помпы, абсорбирующий материал, лодки, гидрокостюмы, непромокаемые резиновые штаны и пробковые жилеты.
— Сейчас приоритетом является вывод людей из затопленных районов, а как только вода спадет, можно начинать подсчитывать убытки и откачивать воду. Для нас очень важно, что мы можем помочь Украине в этом кризисе. Друзья поступают именно так, — отметил генеральный директор Спасательного департамента Эстонии Марго Клаос.
По данным иностранных изданий, так Спасательный департамент Эстонии ответил на международный запрос Украины о помощи. Средства выделит Министерство иностранных дел Эстонии.
Источник: Спасательный департамент Эстонии
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш