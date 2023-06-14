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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Естонія передасть Україні обладнання на €457 тис. для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Естонія передасть Україні обладнання на €457 тис. для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
Фото: Pexels

Уряд Естонії має намір передати Україні техніку та обладнання на суму близько €457 тис. для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими військами.

Зазначається, що, зокрема, Україна отримає шланги, помпи, абсорбувальний матеріал, човни, гідрокостюми, непромокальні гумові штани та коркові жилети.

– Наразі пріоритетом є виведення людей із затоплених районів, а щойно вода спаде, можна починати підраховувати збитки та відкачувати воду. Для нас дуже важливо, що ми можемо допомогти Україні в цій кризі. Друзі чинять саме так, – зазначив генеральний директор Рятувального департаменту Естонії Марго Клаос.

За даними іноземних видань, так Рятувальний департамент Естонії відповів на міжнародний запит України про допомогу. Кошти виділить Міністерство закордонних справ Естонії.

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Джерело: Рятувальний департамент Естонії

Війна в Україні, Естонія, Каховська ГЕС, Каховське водосховище, потоп, Херсонська область, Херсонщина
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Христина Гавриш
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