Милли рассказал, когда Украина сможет использовать F-16

Еще рано говорить о том, когда многофункциональные легкие истребители F-16, которые Украина просит у других государств для защиты людей и освобождения временно оккупированных территорий, можно будет привлечь к полномасштабной битве.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время онлайн-брифинга по итогам встречи в формате Рамштайн 15 июня.

— Мы сейчас только на начальной стадии планового процесса. Несколько стран желают вступить, помочь. Еще очень рано пока говорить о том, когда можно будет F-16 привлечь к бою в Украине. Еще нам нужно многое сделать, различные системы помощи, чтобы оно уже было задействовано только тогда, — сказал американский генерал.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин отметил, что украинские военные постоянно учатся чему-то новому и улучшают навыки в боях.

— Что касается уроков любой битвы, мы все поощряем наших партнеров принимать эти все уроки во внимание, соответственно адаптировать свое поведение. Конечно, мы знаем, что битва динамичная, нестационарная, постоянно развивается, различные эскадроны, подразделения постоянно меняются. Украинские войска постоянно и ежедневно учатся, улучшают свои навыки. Мы знаем, что ход битвы на поле боя будет постоянно меняться, как и мы будем менять ответ на это, — утверждает Остин.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.