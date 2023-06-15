Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Последствия подрыва Каховской ГЭС: какие населенные пункты затопило — карта
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

Милли рассказал, когда Украина сможет использовать F-16

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Еще рано говорить о том, когда многофункциональные легкие истребители F-16, которые Украина просит у других государств для защиты людей и освобождения временно оккупированных территорий, можно будет привлечь к полномасштабной битве.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время онлайн-брифинга по итогам встречи в формате Рамштайн 15 июня.

— Мы сейчас только на начальной стадии планового процесса. Несколько стран желают вступить, помочь. Еще очень рано пока говорить о том, когда можно будет F-16 привлечь к бою в Украине. Еще нам нужно многое сделать, различные системы помощи, чтобы оно уже было задействовано только тогда, — сказал американский генерал.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин отметил, что украинские военные постоянно учатся чему-то новому и улучшают навыки в боях.

— Что касается уроков любой битвы, мы все поощряем наших партнеров принимать эти все уроки во внимание, соответственно адаптировать свое поведение. Конечно, мы знаем, что битва динамичная, нестационарная, постоянно развивается, различные эскадроны, подразделения постоянно меняются. Украинские войска постоянно и ежедневно учатся, улучшают свои навыки. Мы знаем, что ход битвы на поле боя будет постоянно меняться, как и мы будем менять ответ на это, — утверждает Остин.

Читайте также
Для защиты и успеха контрнаступления: Украина получит от четырех стран сотни ракет для ПВО
MIM-104 Patriot

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Ллойд Остин, Міноборони, Марк Міллі, США-Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россияне показывают подбитую технику по тысяче раз: глава Пентагона о потерях Украины в контрнаступлении
Українські військові
В Волновахе прогремели взрывы, над городом поднимается дым
Волноваха дим
Для защиты и успеха контрнаступления: Украина получит от четырех стран сотни ракет для ПВО
MIM-104 Patriot
Игнат объяснил, чем опасны модернизированные ракеты к дивизиону ЗРК Бал под Брянском
Юрій Ігнат
Starstreak: что известно о зенитно-ракетном комплексе, характеристики
Starstreak
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Заходят небольшими группами: враг возле Горловки прощупывает позиции ВСУ
війна в Україні
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (14.06.2023)
Милли рассказал, когда Украина сможет использовать F-16
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.06.2023)
Милли рассказал, когда Украина сможет использовать F-16
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
Милли рассказал, когда Украина сможет использовать F-16
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь