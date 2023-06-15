Міллі розповів, коли Україна зможе використовувати F-16

Ще зарано говорити про те, коли багатофункціональні легкі винищувачі F-16, які Україна просить в інших держав для захисту людей і звільнення тимчасово окупованих територій, можна буде долучити до повномасштабної битви.

Про це заявив очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі під час онлайн-брифінгу за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн 15 червня.

– Ми зараз лише на початковій стадії планового процесу. Кілька країн бажають вступити, допомогти. Ще дуже зарано поки говорити щодо того, коли можна буде F-16 долучити до бою в Україні. Ще нам потрібно багато що зробити, різні системи допомоги, щоб воно вже було задіяно тільки тоді, – сказав американський генерал.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські військові постійно навчаються чомусь новому та покращують навички в боях.

– Що стосується уроків будь-якої битви, ми всі заохочуємо наших партнерів приймати ці всі уроки до уваги, відповідно адаптувати свою поведінку. Звичайно, ми знаємо, що битва динамічна, нестаціонарна, постійно розвивається, різні ескадрони, підрозділи постійно змінюються. Українські війська постійно та щоденно навчаються, покращують свої навички. Ми знаємо, що перебіг битви на полі бою постійно змінюватиметься, як і ми змінюватимемо відповідь на це, – стверджує Остін.

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