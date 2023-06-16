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Юлия Соколова, редактор ленты

Вблизи Украины: Швеция создаст центры для обслуживания предоставленной ВСУ техники

САУ Archer
Фото: Getty Images

Правительство Швеции решило создать центры обслуживания военной техники, предоставленной украинской армии. Они появятся в соседних с Украиной государствах.

Об этом сообщил министр обороны Королевства Швеция Пол Йонсон.

По его словам, шведское правительство дало согласие на участие до 60 военнослужащих в создании центров логистики и обслуживания военной техники вблизи территории Украины, например, в Польше.

Там будут ремонтировать и обслуживать вооружение, предоставленное Швецией нашей стране.

– Конечно, важно, чтобы оборонное оборудование, которое мы отправляем, также могло быть использовано и достигло оперативного эффекта, – отметил Йонсон.

Центры начнут работать уже в начале осени. В них будут задействованы около 30 шведов. Кроме того, планируется, что представители Швеции будут тренировать украинский персонал.

Как сообщили в шведском Минобороны, создание центров предусмотрено 12-м пакетом помощи для Украины, который был представлен на очередной встрече в формате Рамштайн 15 июня.

Центры могут открыть не только в Польше, но и в Румынии и Словакии.

В ведомстве отмечают, что новейшие системы вооружения, предоставленные Украине, нуждаются в соответствующем техническом обслуживании, боеприпасах и запчастях. Последние поступят в рамках следующего пакета поддержки.

Среди прочего Швеция уже предоставила нашему государству 50 боевых машин пехоты CV-90, танки Leopard, 155-мм самоходные артиллерийские установки Archer и переносные зенитно-ракетные комплексы RBS 70.

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Что еще предусматривает новый пакет помощи

Общая стоимость 12-м пакета поддержки от Швеции составляет около 250 млн шведских крон.

Из них 140 млн шведских крон будут выделены через британский фонд International Fund for Ukraine, средства которого используются для подготовки и закупки военного оборудования для Украины. Среди прочего фонд планирует закупить ракеты дальнего радиуса действия для нашей страны.

А 90 млн шведских крон поступят в Целевой фонд комплексного пакета помощи НАТО Украине. Он занимается закупкой оборонного оборудования, горючего, медицинского оборудования, военной учебной техники и поддержкой в укреплении и модернизации оборонных институтов Украины.

Кроме того, Минобороны Швеции подтвердило, что украинские летчики примут участие в “ознакомительном обучении” на шведских истребителях JAS 39 Gripen.

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Вблизи Украины: Швеция создаст центры для обслуживания предоставленной ВСУ техники

Источник: SVT, Минобороны Швеции

Война в Украине, Зброя для України, ВСУ, Рамштайн, Швеция
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