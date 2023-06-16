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Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Поблизу України: Швеція створить центри для обслуговування наданої ЗСУ техніки

САУ Archer
Фото: Getty Images

Уряд Швеції вирішив створити центри обслуговування військової техніки, наданої для української армії. Вони з’являться в сусідніх із Україною державах.

Про це повідомив міністр оборони Королівства Швеція Пол Йонсон.

За його словами, шведський уряд дав згоду на участь до 60 військовослужбовців у створенні центрів логістики та обслуговування військової техніки поблизу території України, наприклад, у Польщі.

Там ремонтуватимуть та обслуговуватимуть озброєння, яке Швеція надала нашій країні.

– Звичайно, важливо, щоб оборонне обладнання, яке ми надсилаємо, також могло бути використане та досягнуло оперативного ефекту, – зазначив Йонсон.

Центри почнуть функціонувати вже на початку осені. В них будуть задіяні близько 30 шведів. Крім того, планується, що представники Швеції тренуватимуть український персонал.

Як поінформували в шведському Міноборони, створення центрів передбачено 12-м пакетом допомоги для України, який був представлений на черговій зустрічі у форматі Рамштайн 15 червня.

Центри можуть відкрити не лише в Польщі, а й у Румунії та Словаччині.

У відомстві наголошують, що новітні системи озброєння, надані Україні, потребують відповідного технічного обслуговування, боєприпасів та запчастин. Останні надійдуть у рамках наступного пакету підтримки.

Серед іншого, Швеція вже надала нашій державі 50 бойових машин піхоти CV-90, танки Leopard, 155-мм самохідні артилерійські установки Archer та переносні зенітно-ракетні комплекси RBS 70.

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Що ще передбачає новий пакет допомоги

Загальна вартість 12-го пакету підтримки від Швеції становить приблизно 250 млн шведських крон.

З них 140 млн шведських крон будуть виділені через британський фонд International Fund for Ukraine, кошти якого використовуються для підготовки та закупівлі військового обладнання для України. Серед іншого, фонд планує закупити ракети дальнього радіусу дії для нашої країни.

А 90 млн шведських крон надійдуть у Цільовий фонд комплексного пакету допомоги НАТО Україні. Він займається закупівлею оборонного устаткування, пального, медичного обладнання, військової навчальної техніки та підтримкою у зміцненні й модернізації оборонних інститутів України.

Крім того, Міноборони Швеції підтвердило, що українські льотчики візьмуть участь в “ознайомчому навчанні” на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.

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Джерело: SVT, Міноборони Швеції

Війна в Україні, Зброя для України, ЗСУ, Рамштайн, Швеція
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