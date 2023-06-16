Сотни ракет для ПВО, учения на F-16, ІТ-коалиция: итоги заседания Рамштайн

По итогам 13 заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн партнеры договорились о формировании новых пакетов военной помощи для воинов ВСУ.

Итоги заседания Рамштайн-13

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал об итогах встречи Рамштайн-13. По его мнению, Украине необходимы дополнительные силы, в частности, из стран НАТО.

Министр обороны США уверяет, что обсуждение в формате Рамштайн планируют сосредоточить на том, как это сделать.

Вооружение для Украины

Дания, Нидерланды, Великобритания и Соединенные Штаты Америки объявили о передаче Украине сотен ракет для сил противовоздушной обороны.

Канада выделит еще $500 млн для Украины, а также предоставит ракеты для ПВО.

В то же время Норвегия и Германия анонсировали многолетние пакеты, которые помогут Украине победить Российскую Федерацию.

Правительство Дании объявило о самостоятельном выделении пакета долгосрочной военной помощи на $2,6 млрд до 2024 года.

Тренировки украинских военных

Дополнительно государства взяли на себя обязательства обучать украинских военных. Нидерланды и Дания, отмечает глава Пентагона, возглавят подготовку украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.

В то же время еще рано говорить о том, когда многофункциональные легкие истребители F-16, которые Украина просит у других государств для защиты людей и освобождения временно оккупированных территорий, можно будет привлечь к полномасштабной битве, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Комментируя масштабное контрнаступление ВСУ, Остин отметил, что украинские военные постоянно учатся чему-то новому и улучшают навыки в боях.

— Украинские военные ежедневно учатся, улучшают свои навыки. Мы знаем, что ход битвы на поле боя постоянно будет меняться, как и мы будем менять ответ на это, — утверждает Остин.

Украина имеет потери в военной технике на поле боя во время контрнаступления, но имеет достаточно оборудования и может его ремонтировать, в отличие от российской армии.

— Это война. Мы знаем, что будут повреждения техники на поле боя с двух сторон. Важно — украинцы имеют возможность восстанавливать поврежденное оборудование, где это возможно, ремонтировать и возвращать на поле боя, — утверждает Остин.

Однако важно, чтобы союзники продолжали поставки военной техники и вооружения для Украины, отмечает Остин. По его мнению, в дальнейшем также будут повреждения вооружения, но нужно пополнять запасы.

Также министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал создание IТ-коалиции в рамках Рамштайн. В частности, эту идею поддержали министры обороны Люксембурга и Эстонии, которые готовы взять на себя лидерскую роль в создании этой группы.

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