Сотни ракет для ПВО, учения на F-16, ІТ-коалиция: итоги заседания Рамштайн
По итогам 13 заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн партнеры договорились о формировании новых пакетов военной помощи для воинов ВСУ.
Итоги заседания Рамштайн-13
Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал об итогах встречи Рамштайн-13. По его мнению, Украине необходимы дополнительные силы, в частности, из стран НАТО.
Министр обороны США уверяет, что обсуждение в формате Рамштайн планируют сосредоточить на том, как это сделать.
Вооружение для Украины
Дания, Нидерланды, Великобритания и Соединенные Штаты Америки объявили о передаче Украине сотен ракет для сил противовоздушной обороны.
Канада выделит еще $500 млн для Украины, а также предоставит ракеты для ПВО.
В то же время Норвегия и Германия анонсировали многолетние пакеты, которые помогут Украине победить Российскую Федерацию.
Правительство Дании объявило о самостоятельном выделении пакета долгосрочной военной помощи на $2,6 млрд до 2024 года.
Тренировки украинских военных
Дополнительно государства взяли на себя обязательства обучать украинских военных. Нидерланды и Дания, отмечает глава Пентагона, возглавят подготовку украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.
В то же время еще рано говорить о том, когда многофункциональные легкие истребители F-16, которые Украина просит у других государств для защиты людей и освобождения временно оккупированных территорий, можно будет привлечь к полномасштабной битве, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Комментируя масштабное контрнаступление ВСУ, Остин отметил, что украинские военные постоянно учатся чему-то новому и улучшают навыки в боях.
— Украинские военные ежедневно учатся, улучшают свои навыки. Мы знаем, что ход битвы на поле боя постоянно будет меняться, как и мы будем менять ответ на это, — утверждает Остин.
Украина имеет потери в военной технике на поле боя во время контрнаступления, но имеет достаточно оборудования и может его ремонтировать, в отличие от российской армии.
— Это война. Мы знаем, что будут повреждения техники на поле боя с двух сторон. Важно — украинцы имеют возможность восстанавливать поврежденное оборудование, где это возможно, ремонтировать и возвращать на поле боя, — утверждает Остин.
Однако важно, чтобы союзники продолжали поставки военной техники и вооружения для Украины, отмечает Остин. По его мнению, в дальнейшем также будут повреждения вооружения, но нужно пополнять запасы.
Также министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал создание IТ-коалиции в рамках Рамштайн. В частности, эту идею поддержали министры обороны Люксембурга и Эстонии, которые готовы взять на себя лидерскую роль в создании этой группы.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк