Абсолютно безответственно: Байден о перемещении ядерного оружия РФ в Беларусь

Президент США Джо Байден вновь заявил, что Россия “абсолютно безответственно” перемещает ядерное оружие к границам стран-членов НАТО.

Об этом он заявил журналистам перед отлетом в Филадельфию, пишет Sky News.

— Я комментировал это много раз — это абсолютно безответственно, — сказал Байден.

Ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что Вашингтон, по состоянию на понедельник, не фиксировал признаков, которые указывали бы на практическую реализацию заявленных планов президентов Беларуси и России по размещению тактического российского ядерного оружия на территории Республики Беларусь.

Кроме того, мониторинговая группа “Белорусский Гаюн”, отслеживающая военную активность на территории Беларуси, указывала, что по состоянию на 16 июня нет никакой информации, подтверждающей начало реального перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

Этому предшествовало заявление российского диктатора Владимира Путин от 16 июня, в котором он утверждал, что первые российские тактические ядерные заряды уже в Беларуси, а окончательное перемещение оружия массового поражения завершится до конца года.

Развертывание ядерного оружия в Беларуси анонсировалось Путиным на июль, когда должны быть построены соответствующие объекты на территории белорусского государства.

В то же время в конце мая белорусский правитель Александр Лукашенко говорил, что ядерное оружие уже якобы начали перемещать в Беларусь.

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) писали, что переброской ядерного оружия в Беларусь Путин закрепляет контроль над соседним к РФ государством.

Источник : Sky News

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