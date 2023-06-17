Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Год в Черном море не стоит купаться и рыбачить: ученый о последствиях подрыва Каховской ГЭС
На Киевщине мужчина систематически насиловал собственную дочь – его задержали
Это предательство! Почему Залужный отказался в начале войны взрывать мосты в Киеве — BBC
Вблизи Переяслава фура переехала военного
Світ
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

Путин закрепляет контроль над Беларусью через передачу ядерного оружия — ISW

Лукашенко і Путін
Фото: Getty Images

Россия начала переброску тактических ядерных боеголовок в Беларусь, в соответствии с ранее объявленными планами.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что так Россия закрепляет свой контроль над Беларусью.

16 июня президент России Владимир Путин заяви, что Россия перебросила в Беларусь первую партию тактических ядерных боеголовок.

По словам диктатора, российские войска перебросят в Беларусь все запланированные партии тактического оружия к концу 2023 года.

В ISW уверены, что так Путин хочет закрепить военный контроль над Беларусью, но маловероятно, что это предвещает какую-либо российскую эскалацию.

Читайте также
Мощные и разрушительные: какие баллистические ракеты имеет РФ
Ракета

Ранее российский диктатор Путин заявил, что Россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси в июле — как будут готовы соответствующие объекты.

В конце мая Лукашенко сказал, что российское ядерное оружие уже начали перемещать на территорию Беларуси

Источник: ISW
Беларусь, Владимир Путин, Олександр Лукашенко, Ядерна зброя
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский является олицетворением битвы за свободу, а не “позором еврейского народа” — Пинчук
Володимир Зеленський
Либо Путин не контролирует армию, либо он неадекватен: Зеленский об обстреле Киева во время визита лидеров Африки
Путин закрепляет контроль над Беларусью через передачу ядерного оружия — ISW
Значительных изменений нет: генсек НАТО о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси
Єнс Столтенберг
Будут обсуждать мирный план: президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Украину
Сиріл Рамафоса
Стало известно, какой “мирный план” африканские лидеры могут предложить Украине и РФ
президент ПАР Сиріл Рамафоса
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
Путин закрепляет контроль над Беларусью через передачу ядерного оружия — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
Путин закрепляет контроль над Беларусью через передачу ядерного оружия — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (16.06.2023)
Путин закрепляет контроль над Беларусью через передачу ядерного оружия — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (16.06.2023)
Путин закрепляет контроль над Беларусью через передачу ядерного оружия — ISW
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь