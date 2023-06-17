Путин закрепляет контроль над Беларусью через передачу ядерного оружия — ISW
Россия начала переброску тактических ядерных боеголовок в Беларусь, в соответствии с ранее объявленными планами.
Аналитики американского Института изучения войны считают, что так Россия закрепляет свой контроль над Беларусью.
16 июня президент России Владимир Путин заяви, что Россия перебросила в Беларусь первую партию тактических ядерных боеголовок.
По словам диктатора, российские войска перебросят в Беларусь все запланированные партии тактического оружия к концу 2023 года.
В ISW уверены, что так Путин хочет закрепить военный контроль над Беларусью, но маловероятно, что это предвещает какую-либо российскую эскалацию.
Ранее российский диктатор Путин заявил, что Россия начнет развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси в июле — как будут готовы соответствующие объекты.
В конце мая Лукашенко сказал, что российское ядерное оружие уже начали перемещать на территорию Беларуси
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