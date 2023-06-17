Путін закріплює контроль над Білоруссю через передання ядерної зброї – ISW

Росія почала перекидання тактичних ядерних боєголовок до Білорусі, відповідно до раніше оголошених планів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що так Росія закріплює свій контроль над Білоруссю.

16 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія перекинула в Білорусь першу партію тактичних ядерних боєголовок.

За словами диктатора, російські війська перекинуть до Білорусі всі заплановані партії тактичної зброї до кінця 2023 року.

У ISW упевнені, що так Путін хоче закріпити військовий контроль над Білоруссю, але малоймовірно, що це віщує будь-яку російську ескалацію.

Раніше російський диктатор Путін заявив, що Росія розпочне розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі у липні – як будуть готові відповідні об’єкти.

Наприкінці травня Лукашенко сказав, що російську ядерну зброю вже почали переміщувати на територію Білорусі.

Джерело : ISW

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