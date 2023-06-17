Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття
Рік у Чорному морі не варто купатися та рибалити: науковець про наслідки підриву Каховської ГЕС
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Це зрада! Чому Залужний відмовився на початку війни підривати мости у Києві – BBC
Поблизу Переяслава фура переїхала військового
Світ
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Путін закріплює контроль над Білоруссю через передання ядерної зброї – ISW

Лукашенко і Путін
Фото: Getty Images

Росія почала перекидання тактичних ядерних боєголовок до Білорусі, відповідно до раніше оголошених планів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що так Росія закріплює свій контроль над Білоруссю.

16 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія перекинула в Білорусь першу партію тактичних ядерних боєголовок.

За словами диктатора, російські війська перекинуть до Білорусі всі заплановані партії тактичної зброї до кінця 2023 року.

У ISW упевнені, що так Путін хоче закріпити військовий контроль над Білоруссю, але малоймовірно, що це віщує будь-яку російську ескалацію.

Читайте також
Потужні та руйнівні: які балістичні ракети має РФ
Ракета

Раніше російський диктатор Путін заявив, що Росія розпочне розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі у липні – як будуть готові відповідні об’єкти.

Наприкінці травня Лукашенко сказав, що російську ядерну зброю вже почали переміщувати на територію Білорусі.

Джерело: ISW
Білорусь, Володимир Путін, Олександр Лукашенко, Ядерна зброя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський є уособленням битви за волю, а не “ганьбою єврейського народу” – Пінчук
Володимир Зеленський
Або Путін не контролює армію, або він неадекватний: Зеленський про обстріл Києва під час візиту лідерів Африки
Путін закріплює контроль над Білоруссю через передання ядерної зброї – ISW
Значних змін немає: генсек НАТО про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі
Єнс Столтенберг
Обговорюватимуть мирний план: президент ПАР Сиріл Рамафоса прибув в Україну
Сиріл Рамафоса
Стало відомо, який “мирний план” африканські лідери можуть запропонувати Україні та РФ
президент ПАР Сиріл Рамафоса
Відео
Суспільство
Україна в наступі й обороні, але ЗСУ впевнено просуваються: Маляр про ситуацію на фронті

Військовим ЗСУ дуже складно здійснювати контрнаступ. Окупанти щільно замінували поля та чинять активний спротив. Попри складнощі, ЗСУ впевнено просуваються вперед.

Юлія Захарченко, Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
Путін закріплює контроль над Білоруссю через передання ядерної зброї – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
Путін закріплює контроль над Білоруссю через передання ядерної зброї – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (16.06.2023)
Путін закріплює контроль над Білоруссю через передання ядерної зброї – ISW
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (16.06.2023)
Путін закріплює контроль над Білоруссю через передання ядерної зброї – ISW
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь