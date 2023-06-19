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Валентина Чорна, редактор ленты

Израиль планирует продать танки Merkava: эксперт назвал страны, которые могут их получить

ізраїльський танк Merkava
Фото: Getty Images

Министерство обороны Израиля ведет переговоры о продаже танков Merkava двум странам Восточной Европы.

Об этом сообщает израильское издание Walla со ссылкой на собственные источники.

По словам польского военного эксперта, танки предназначаются для Польши и Украины.

— Украина имеет танки и бронетранспортеры, но готовится к продолжающейся войне и уже пытается накопить силы до конца 2024 года. Есть возможность усовершенствования танков в Израиле или в партнерстве с польской оборонной промышленностью, — сказал он в комментарии изданию.

Walla пишет, что израильское правительство, вероятно, поддалось американскому давлению, чтобы помочь Украине несмотря на усилия “поддерживать стабильные отношения с Москвой”.

Ожидается, что по просьбе Белого дома министр обороны Израиля Йоав Галант поговорит по телефону с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить “нелетальную” израильскую помощь Украине.

Отметим, что Merkava — это основной израильский боевой танк, всего разработано четыре серийные вариации (Merkava 1, 2, 3 и 4).

Танк оборудован двигателем AVDS-1790-5A и трансмиссией CD-850-6B американского производства, которые были доработаны израильскими специалистами.

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Израиль, Война в Украине, Польша, Танки для Украины
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