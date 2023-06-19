Ізраїль планує продати танки Merkava: експерт назвав країни, які можуть їх отримати

Міністерство оборони Ізраїлю веде перемовини щодо продажу танків Merkava двом країнам Східної Європи.

Про це повідомляє ізраїльське видання Walla з посиланням на власні джерела.

За словами польського військового експерта, танки призначаються для Польщі та України.

– Україна має танки і бронетранспортери, але готується до війни, що триває, і вже намагається накопичити сили до кінця 2024 року. Є можливість удосконалення танків в Ізраїлі або в партнерстві з польською оборонною промисловістю, – сказав він у коментарі виданню.

Walla пише, що ізраїльський уряд, ймовірно, піддався американському тиску, щоб допомогти Україні попри зусилля “підтримувати стабільні відносини з Москвою”.

Очікується, що на прохання Білого дому міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант поговорить телефоном з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити “нелетальну” ізраїльську допомогу Україні.

Зазначимо, що Merkava – це основний ізраїльський бойовий танк, всього розроблено чотири серійні варіації (Merkava 1, 2, 3 та 4).

Танк обладнаний двигуном AVDS-1790-5A й трансмісією CD-850-6B американського виробництва, які були допрацьовані ізраїльськими фахівцями.