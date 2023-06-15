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Юлия Соколова, редактор ленты

Украина получит дополнительные 14 танков Leopard 2 – СМИ

Leopard 2
Фото: Depositphotos

Вооруженные силы Украины получат еще 14 боевых танков Leopard 2 от западных партнеров. Их закупку профинансировали Нидерланды и Дания.

Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в НАТО.

Издание утверждает, что контракты на поставку уже подписаны. К переговорам привлекли правительство Германии, поскольку нужно было согласовать экспорт танков.

Танки предоставит немецкий концерн Rheinmetall – один из крупнейших производителей оружия и военной техники в Германии и Европе. Отмечается, что Дания и Нидерланды выделили “трехзначную сумму” на финансирование этой поставки.

Боевые танки должны прибыть в Украину до конца января 2024 года.

О планах предоставить Украине дополнительные боевые танки Leopard 2 немецкого производства министры Дании и Нидерландов объявили еще в апреле.

Недавно в МИД Украины призвали Германию предоставить больше боевых танков Leopard в связи с первыми потерями во время наступательных операций ВСУ.

В Минобороны ФРГ в свою очередь пообещали наращивать поставки боевых танков Leopard 1 в Украину. Как отметил глава ведомства Борис Писториус, с июля Берлин будет поставлять больше отремонтированных танков Leopard 1 A5 и до конца года их будет более 100 единиц.

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Источник: Handelsblatt, Tagesschau

Война в Украине, Дания, Нидерланды, Танки для Украины
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