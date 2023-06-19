На месте гибели Титаника исчез батискаф с туристами. С человека брали $250 тыс. за путешествие

В Атлантическом океане пропал без вести подводный аппарат, который доставлял людей к месту гибели Титаника. Об этом сообщило BBC.

Бостонская береговая охрана сообщила журналистам, что сейчас продолжается поисковая операция. Сколько точно людей находилось на борту подводной лодки — неизвестно. Считается, там находился один член экипажа и еще четверо пассажиров.

Небольшие подводные аппараты время от времени перевозят туристов и экспертов, которые платят деньги, чтобы осмотреть место гибели Титаника.

Частная компания OceanGate Expeditions, которая использует подводные аппараты для глубоководных экспедиций, недавно опубликовала в своих социальных сетях сообщение о том, что одна из ее экспедиций продолжается.

СМИ пишут, что за участие в восьмидневной экспедиции к затонувшему кораблю эта компания берет $250 тыс. с человека. Сейчас в OceanGate заявили, что изучают все возможности для безопасного возвращения экипажа.

Издание Daily Mail пишет, что пропавшая подводная лодка с пятью людьми на борту управляется контроллером PlayStation и имеет одно окно, через которое могут выглядывать исследователи.

По оценкам береговой охраны, у людей на борту осталось на 72 часа кислорода, тогда как судно имеет такой запас на 96 часов.

Титаник лежит на глубине 3 800 метров на дне Атлантического океана. Это примерно 600 км от побережья Ньюфаундленда, Канада.

Пассажирский лайнер, который был самым большим кораблем своего времени, по самой распространенной версии, столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк в 1912 году.

Из 2 200 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, более 1 500 погибли. Обломки корабля обнаружили в 1985 году.

Фото: OceanGate Expeditions

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