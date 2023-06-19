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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На місці загибелі Титаніка зник батискаф із туристами. З людини брали $250 тис. за подорож

OceanGate Expeditions
Фото: УНІАН

В Атлантичному океані зник безвісти підводний апарат, який доставляв людей до місця загибелі Титаніка. Про це повідомило BBC.

Бостонська берегова охорона повідомила журналістам, що нині триває пошукова операція. Скільки точно людей перебувало на борту підводного човна – невідомо. Вважається, що там був один член екіпажу і ще четверо пасажирів.

Невеликі підводні апарати час від часу перевозять туристів і експертів, які платять гроші, щоб оглянути місце загибелі Титаніка.

Приватна компанія OceanGate Expeditions, яка використовує підводні апарати для глибоководних експедицій, нещодавно опублікувала у своїх соціальних мережах повідомлення про те, що одна з її експедицій триває.

ЗМІ пишуть, що за участь у восьмиденній експедиції до затонулого корабля ця компанія бере $250 тис. з людини. Нині в OceanGate заявили, що вивчають всі можливості для безпечного повернення екіпажу.

Видання Daily Mail пише, що зниклий підводний човен з п’ятьма людьми на борту керується контролером PlayStation і має одне вікно, через яке можуть визирати дослідники.

За оцінками берегової охорони, у людей на борту залишилося на 72 години кисню, тоді як судно має такий запас на 96 годин.

Титанік лежить на глибині 3 800 метрів на дні Атлантичного океану. Це приблизно 600 км від узбережжя Ньюфаундленду, Канада.

Пасажирський лайнер, який був найбільшим кораблем свого часу, за найпоширенішою версією, зіткнувся із айсбергом під час свого першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка в 1912 році.

Із 2 200 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту, понад 1 500 загинули. Уламки корабля виявили у 1985 році.

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Montevideo Maru

Фото: OceanGate Expeditions

Джерело: BBC, Daily Mail
Атлантичний океан, Титанік
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