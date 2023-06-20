Дети начинают готовить самостоятельно: украинка рассказала, как открыла кулинарную школу в Польше

Многие украинцы после начала полномасштабного вторжения выехали в Польшу в поисках безопасности и временного убежища. Одна из них — Екатерина из Киева, которая открыла кулинарную школу во Вроцлаве. Она признается, что давно мечтала начать собственное дело, а теперь проводит кулинарные мастер-классы для детей и взрослых из Украины.

Факты ICTV ко Всемирному дню беженцев пообщались с несокрушимой украинкой Екатериной, которая рассказала о своем дне 24 февраля 2022 года и поделилась, как открыла кулинарный проект MarSo в Польше.

— Я из Киева, последние пять лет работала именно на проведении кулинарных мастер-классов и ивентов. Последний год уже проводила мастер-классы в рамках собственного проекта. Количество детей и взрослых, которые интересовались такими занятиями, увеличивалось, поэтому перед войной я строила планы по развитию своего дела и открытию собственной студии в будущем.

Моей основной миссией при организации кулинарных мастер-классов для детей было желание показать детям разнообразие вкусов, текстур и цветов, которые дает нам природа, расширить их рацион, открыть для них новые варианты приготовления.

Кулинарные мастер-классы с детьми во Вроцлаве. Фото предоставлены Екатериной

Екатерина рассказала, что она постоянно слышит от родителей, как после кулинарных занятий дети начинают есть что-то новое или готовят дома уже самостоятельно.

— Благодаря нашим занятиям дети начинали есть такие продукты, как авокадо, брокколи и другие овощи. Приготовив самостоятельно блюдо, большинство обязательно хотели его попробовать. И тут оказывалось, что это очень вкусно! Всегда было очень приятно слышать от родителей, что благодаря нашим занятиям дети начинали есть что-то новое, или готовили дома самостоятельно.

Украинка отметила, что на взрослых мастер-классах делится секретами приготовления самых вкусных и популярных блюд разных стран или регионов.

— Моей целью было показать, что, не тратя много времени на приготовление, можно получить изысканные и вкусные блюда, не хуже, чем в ресторане, — утверждает она.

Кулинарные мастер-классы во Вроцлаве. Фото предоставлены Екатериной

Сейчас ее дело набирает популярность, появляется все больше людей, которые ходят на кулинарные мастер-классы. Однако она до сих пор не забыла, как 24 февраля проснулась от телефонного звонка, что началась война в Украине.

— 24 февраля я проснулась от телефонного звонка, что началась война. Весь день я была дома с двумя детьми, а на следующий день было принято решение выезжать из Киева. Первый месяц войны мы провели у близких друзей в Житомирской области. А через месяц решили выезжать из страны — возвращаться в Киев с детьми было страшно.

Она рассказала, что сначала их приютила семья поляков в городе Еленя-Гура. Там они жили до конца 2022 года, а в январе 2023-го Екатерина решилась переехать во Вроцлав.

— Уже через 10 дней после приезда в Польшу я приехала во Вроцлав, где со своей подругой, фотографом Евгенией, пошла узнавать о возможности аренды кулинарной студии, чтобы проводить кулинарные мастер-классы для детей из Украины. И уже через два месяца нам удалось собрать первый мастер-класс! Это было очень трогательно – увидеть детей и родителей, которых объединяло одно горе, но все поддерживали друг друга.

Екатерина поделилась, что во Вроцлаве оказалась одна семья, которая посещала ее занятия в Киеве. Она призналась, что они встретили друг друга со слезами на глазах.

Кулинарные мастер-классы с детьми в Киеве. Фото предоставлены Екатериной

— Самым сложным все это время было и дальше остается стоимость аренды помещений для таких мастер-классов. Цены на аренду во Вроцлаве очень высокие, поэтому сделать такие мастер-классы прибыльными непросто. Были случаи, когда я проводила занятия, только покрывая расходы на аренду и продукты. Но все равно не отменяла занятия, ведь верила, что такие занятия полезны для детей и нужны для родителей, как один из способов расширить пищевой ассортимент.

Украинка признается, что порой хочется вернуться домой, однако только из-за страха за детей она до сих пор остается в Польше. Она отметила, что с детьми постоянно говорят о смелых воинах ВСУ и помогают донатами.

— Война до сих пор проживается очень тяжело. Иногда хочется все бросить и вернуться домой, и только страх за детей останавливает от этого решения. Разлука с близкими, с любимыми местами и друзьями является сложной. Но мы с детьми все время говорим о героях в нашей стране, о смелых воинах ВСУ, по возможности помогаем донатами и участвуем в волонтерских мероприятиях, — рассказала Екатерина.

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