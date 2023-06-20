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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі

Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі

Багато українців після початку повномасштабного вторгнення виїхали до Польщі в пошуках безпеки та тимчасового прихистку. Одна з них – Катерина з Києва, яка відкрила кулінарну школу у Вроцлаві. Вона зізнається, що давно мріяла розпочати власну справу, а тепер проводить кулінарні майстер-класи для дітей і дорослих з України.

Факти ICTV до Всесвітнього дня біженців поспілкувалися з незламною українкою Катериною, яка розповіла про свій день 24 лютого 2022 року та поділилася, як відкрила кулінарний проєкт MarSo у Польщі.

– Я з Києва, останні п’ять років працювала саме у проведенні кулінарних майстер-класів та івентів. Останній рік вже проводила майстер-класи в межах власного проєкту. Кількість дітей і дорослих, які цікавились такими заняттями, зростала, тому перед війною я будувала плани з розвитку своєї справи та відкриття власної студії в майбутньому.

Моєю основною місією під час організації кулінарних майстер-класів для дітей було бажання показати дітям розмаїття смаків, текстур і кольорів, які дає нам природа, розширити їхній раціон, відкрити нові варіанти приготування.

Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі

Кулінарні майстер-класи з дітьми у Вроцлаві. Фото надані Катериною

Катерина розповіла, що вона постійно чує від батьків, як після кулінарних занять діти починають їсти щось нове або готують вдома вже самостійно.

– Завдяки нашим заняттям діти починали їсти такі продукти, як авокадо, броколі та інші овочі. Приготувавши самостійно страву, більшість обов’язково хотіли її спробувати. І тут виявлялося, що це дуже смачно! Завжди було дуже приємно чути від батьків, що завдяки нашим заняттям діти починали їсти щось нове, або ж готували вдома самостійно.

Українка зазначила, що на дорослих майстер-класах ділиться секретами приготування найсмачніших і найпопулярніших страв різних країн або регіонів.

– Моєю метою було показати, що, не витрачаючи багато часу на приготування, можна отримати вишукані та смачні страви, не гірші, ніж у ресторані, – стверджує вона.

Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі

Кулінарні майстер-класи у Вроцлаві. Фото надані Катериною

Нині її справа набуває популярності, з’являється все більше людей, які ходять на кулінарні майстер-класи. Проте вона досі не забула, як 24 лютого прокинулася від телефонного дзвінка, що почалася війна в Україні.

– 24 лютого я прокинулась від телефонного дзвінка, що почалася війна. Весь день я була вдома з двома дітьми, а наступного було прийнято рішення виїжджати з Києва. Перший місяць війни ми провели у близьких друзів у Житомирській області. А за місяць вирішили виїжджати з країни – повертатися в Київ з дітьми було страшно.

Вона розповіла, що спочатку їх прихистила родина поляків у місті Єленя-Гура. Там вони жили до кінця 2022 року, а в січні 2023-го Катерина наважилася переїхати у Вроцлав.

– Вже через 10 днів після приїзду в Польщу я приїхала до Вроцлава, де зі своєю подругою, фотографом Євгенією, пішла дізнаватися про можливість оренди кулінарної студії, щоб проводити кулінарні майстер-класи для дітей з України. І вже через два місяці нам вдалося зібрати перший майстер-клас! Це було дуже щемливо – побачити дітей та батьків, яких об’єднувало одне горе, але всі підтримували одне одного.

Катерина поділилася, що у Вроцлаві опинилася одна родина, яка відвідувала її заняття у Києві. Вона зізналася, що вони зустріли один одного зі сльозами на очах.

Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі
Діти починають готувати самостійно: українка розповіла, як відкрила кулінарну школу в Польщі

Кулінарні майстер-класи з дітьми у Києві. Фото надані Катериною

– Найскладнішим весь цей час було та далі залишається вартість оренди приміщень для таких майстер-класів. Ціни на оренду у Вроцлаві дуже високі, тому зробити такі майстер-класи прибутковими непросто. Були випадки, коли я проводила заняття, лише покриваючи витрати на оренду та продукти. Але все одно не скасовувала заняття, адже вірила, що такі заняття корисні для дітей і потрібні для батьків, як один зі способів розширити харчовий асортимент.

Українка зізнається, що часом хочеться повернутися додому, однак лише через страх за дітей вона досі залишається у Польщі. Вона зазначила, що з дітьми постійно говорять про сміливих воїнів ЗСУ та допомагають донатами.

– Війна досі проживається дуже важко. Інколи хочеться все покинути та повернутися додому, і лише страх за дітей зупиняє від цього рішення. Розлука з близькими, з улюбленими місцями та друзями є складною. Але ми з дітьми увесь час говоримо про героїв у нашій країні, про сміливих воїнів ЗСУ, за можливості допомагаємо донатами та беремо участь у волонтерських заходах, – розповіла Катерина.

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