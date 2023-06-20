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В глазах Китая военный имидж и авторитет России рухнули – WSJ

Китай
Фото: Depositphotos

Авторитет России в глазах Китая потерпел крах после 15 месяцев войны российской армии против Украины.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ожидаемый Москвой блицкриг в Украине превратился в затяжную гонку, обозначенную серией поражений России.

Указано, что Китай, который в последний раз воевал в 1979 году, ранее восхищался Россией из-за ее способности уметь превращать насилие в политическую выгоду. Однако армия ВС РФ, в которую вложили за последние десять лет не менее 20 триллионов рублей, не оправдала ожиданий Пекина.

— Военный имидж и авторитет России потерпели крах, — сказал высокопоставленный полковник Народно-освободительной армии КНР Чжоу Бо.

По его мнению, планы России в войне против Украины не совпадают с реальностью, а российский диктатор Владимир Путин попал в сложную ситуацию, поскольку будет вынужден объяснить россиянам колоссальные потери.

— Это превратилось в войну, которой они не ожидали. Президент Путин не может позволить себе проиграть войну. Иначе как он объяснит, зачем погибли все эти люди. Ему нужно чем-то оправдать все это, — добавил Бо.

В то же время полковник КНР выразил мнение, что страны Запада не будут поддерживать Украину оружием в случае, если война затянется.

Ранее Китай заверил США и другие страны, что он не будет предоставлять летальной помощи России.

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Источник: The Wall Street Journal
Война в Украине, Владимир Путин, Китай, Росія
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