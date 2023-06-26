Боевые действия и процессы в РФ: Зеленский провел разговор с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого лидеры обсудили ряд важных тем. Среди них — ход боевых действий, процессы на территории России, защита украинского неба и прочее.
— Говорил с президентом США Джо Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка, — утверждает глава государства.
Зеленский отметил, что важно в дальнейшем увеличивать способности Украины для защиты неба. Он отметил, что в этом контексте поблагодарил за поддержку коалиции истребителей для Вооруженных сил Украины.
Президент Украины отметил, что также обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения.
Он выразил благодарность за готовность США и американского народа стоять бок о бок с Украиной до полного освобождения всех территорий в международно признанных границах.
Владимир Зеленский отметил, что во время разговора с президентом США скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией формулы мира Украины и подготовку к Глобальному саммиту мира.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко