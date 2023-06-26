Посмотрел в бездну и содрогнулся: обозреватель объяснил, почему Путин так быстро согласился на компромисс
В последние дни российский диктатор Владимир Путин буквально посмотрел в бездну и содрогнулся. Скорость, с которой президент РФ отступил, свидетельствует о том, что его ощущение уязвимости может быть даже больше, чем считали аналитики.
Об этом написал международный обозреватель Дэвид Игнатиус в колонке для издания The Washington Post. Он утверждает, Путин поклялся отомстить за так называемый вооруженный мятеж и пошел на временный компромисс.
Отмечается, что соглашение Путина с лидером ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным, скорее всего, будет кратковременным перемирием в лучшем случае.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, повстанец направится в Беларусь по соглашению, заключенному при посредничестве самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, в обмен на то, что Путин снимет обвинения против него и наемников ЧВК.
В течение того дня в Вашингтоне и других столицах звучал вопрос о том, продолжит ли Пригожин поход на Москву и отдаст ли Путин приказ российским войскам стрелять по наемникам ЧВК Вагнер, чтобы остановить их продвижение.
Однако обозреватель обратил внимание на то, что источники свидетельствуют о том, что вагнеровцы спокойно продвигались дальше на территории России. В то же время прокремлевская армия не следовала за ними, а также не препятствовала.
По мнению обозревателей, этот день запомнится миру как часть распада Российской Федерации как якобы великого государства, что станет настоящим наследием диктатора Владимира Путина.
Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.Юлия Захарченко