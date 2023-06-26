Посмотрел в бездну и содрогнулся: обозреватель объяснил, почему Путин так быстро согласился на компромисс

В последние дни российский диктатор Владимир Путин буквально посмотрел в бездну и содрогнулся. Скорость, с которой президент РФ отступил, свидетельствует о том, что его ощущение уязвимости может быть даже больше, чем считали аналитики.

Об этом написал международный обозреватель Дэвид Игнатиус в колонке для издания The Washington Post. Он утверждает, Путин поклялся отомстить за так называемый вооруженный мятеж и пошел на временный компромисс.

Отмечается, что соглашение Путина с лидером ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным, скорее всего, будет кратковременным перемирием в лучшем случае.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, повстанец направится в Беларусь по соглашению, заключенному при посредничестве самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, в обмен на то, что Путин снимет обвинения против него и наемников ЧВК.

В течение того дня в Вашингтоне и других столицах звучал вопрос о том, продолжит ли Пригожин поход на Москву и отдаст ли Путин приказ российским войскам стрелять по наемникам ЧВК Вагнер, чтобы остановить их продвижение.

Однако обозреватель обратил внимание на то, что источники свидетельствуют о том, что вагнеровцы спокойно продвигались дальше на территории России. В то же время прокремлевская армия не следовала за ними, а также не препятствовала.

По мнению обозревателей, этот день запомнится миру как часть распада Российской Федерации как якобы великого государства, что станет настоящим наследием диктатора Владимира Путина.

Источник : The Washington Post

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