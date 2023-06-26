Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Поход на Москву завершен, Пригожин заворачивает обратно в “полевые лагеря”
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Поход на Москву завершен, Лукашенко и Пригожин договорились об отводе вагнеровцев: что происходит в РФ
Утечка газа могла стать причиной взрыва в киевской многоэтажке — прокуратура
Жена владельца батискафа OceanGate оказалась праправнучкой пары, погибшей на Титанике
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

Посмотрел в бездну и содрогнулся: обозреватель объяснил, почему Путин так быстро согласился на компромисс

володимир путін
Фото: Getty Images

В последние дни российский диктатор Владимир Путин буквально посмотрел в бездну и содрогнулся. Скорость, с которой президент РФ отступил, свидетельствует о том, что его ощущение уязвимости может быть даже больше, чем считали аналитики.

Об этом написал международный обозреватель Дэвид Игнатиус в колонке для издания The Washington Post. Он утверждает, Путин поклялся отомстить за так называемый вооруженный мятеж и пошел на временный компромисс.

Отмечается, что соглашение Путина с лидером ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным, скорее всего, будет кратковременным перемирием в лучшем случае.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, повстанец направится в Беларусь по соглашению, заключенному при посредничестве самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, в обмен на то, что Путин снимет обвинения против него и наемников ЧВК.

В течение того дня в Вашингтоне и других столицах звучал вопрос о том, продолжит ли Пригожин поход на Москву и отдаст ли Путин приказ российским войскам стрелять по наемникам ЧВК Вагнер, чтобы остановить их продвижение.

Однако обозреватель обратил внимание на то, что источники свидетельствуют о том, что вагнеровцы спокойно продвигались дальше на территории России. В то же время прокремлевская армия не следовала за ними, а также не препятствовала.

По мнению обозревателей, этот день запомнится миру как часть распада Российской Федерации как якобы великого государства, что станет настоящим наследием диктатора Владимира Путина.

Смотрите также
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси
Посмотрел в бездну и содрогнулся: обозреватель объяснил, почему Путин так быстро согласился на компромисс

Источник: The Washington Post
Война в Украине, Владимир Путин, Москва, ЧВК Вагнера, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
НАТО необходимо укрепить восточный фланг, если Беларусь станет убежищем для Пригожина — президент Литвы
Посмотрел в бездну и содрогнулся: обозреватель объяснил, почему Путин так быстро согласился на компромисс
США ожидали гораздо большего кровопролития в результате мятежа Пригожина — CNN
Євген Пригожин
Боевые действия и процессы в РФ: Зеленский провел разговор с Байденом
Посмотрел в бездну и содрогнулся: обозреватель объяснил, почему Путин так быстро согласился на компромисс
Этот год станет переломным в войне с РФ, Украина должна победить — Резников
Українські військові
Прилет возле бизнес-центра: в Донецке раздался взрыв
Вибух
Видео
Готовы ли белорусы свергнуть Лукашенко и для чего Пригожин Путину в Беларуси

Есть определенные предпосылки для освобождения Беларуси, но должно совпасть несколько факторов одновременно. Среди них — милитарный разгром России, международный ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и другие факторы.

Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (25.06.2023)
Посмотрел в бездну и содрогнулся: обозреватель объяснил, почему Путин так быстро согласился на компромисс
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (25.06.2023)
Посмотрел в бездну и содрогнулся: обозреватель объяснил, почему Путин так быстро согласился на компромисс
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (25.06.2023)
Посмотрел в бездну и содрогнулся: обозреватель объяснил, почему Путин так быстро согласился на компромисс
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (25.06.2023)
Посмотрел в бездну и содрогнулся: обозреватель объяснил, почему Путин так быстро согласился на компромисс
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь