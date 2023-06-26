США ожидали гораздо большего кровопролития в результате мятежа Пригожина — CNN

Ожидалось, что мятеж главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина натолкнется на более сильное сопротивление и будет “намного более кровавым, чем было”.

Американский чиновник выразил удивление, что российская армия не справилась с противостоянием войскам Вагнера, когда они двигались на Ростов и Москву.

– Я знаю, что мы оценивали, что это будет гораздо более жестоким и кровавым, – сказал он.

В конце концов, не было боя за Москву, где ожидали ожесточенного сопротивления. По его словам, причиной прекращения марша Вагнера Пригожин назвал желание избежать кровопролития.

Какова была конечная цель Пригожина во время его кратковременной кампании, остается непонятным.

За несколько дней до марша Вагнера, разведка США считала, что он собирался бросить вызов российскому руководству.

Источник : CNN

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