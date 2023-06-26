Имеет три положительных аспекта: Подоляк о мятеже Пригожина и его последствиях

Мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина имеет три положительных аспекта для Украины.

Об этом в эфире Radio NV рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

– Ни один человек в России не выходил в поддержку Путина. Напротив они (россияне, — Ред.) приветствовали “пригоженцев”. То есть, мы увидели с вами то, что это достаточно гнилое государство, – говорит он.

Также Подоляк отметил, что после того, как украинские военные нанесут существенное тактическое поражение России, в стране-агрессора начнутся более серьезные беспорядки.

— Это будут социально-вооруженные беспорядки, не просто какая-нибудь ЧВК, а это будут именно такие хаотичные в разных местах беспорядки. И третья составляющая – полное обнуление по Пригожину, то есть ЧВК Вагнера, – добавляет руководитель ОП.

Кроме того, Подоляк отмечает, что еще одним положительным аспектом мятежа Пригожина является обнуление пропаганды Кремля среди внутренней аудитории РФ

– Пригожин накануне начала мятежа рассказал для внутренней российской аудитории чисто мотивацию начала войны, обнулив и Путина с его мифами, и пропаганду окончательно, – заметил он.

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