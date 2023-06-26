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Правительство Японии может разрешить частичный экспорт летального вооружения

Фуміо Кісіда
Фото: Getty Images

Японское правительство считает, что можно разрешить экспортировать небоевые автомобили и суда, оснащенные летальным вооружением.

Об этом пишет издание Kyodo со ссылкой на источник в правительстве.

До сих пор Япония формально придерживалась своей позиции по запрету экспорта вооружений, за исключением совместных проектов по разработке или производству с другой страной.

Но правительство премьера Фумио Кисиды проинформировало Либерально-демократическую партию и ее младшую коалиционную партию Комэйто, что экспорт летального вооружения возможен, поскольку не существует прямых запретов, сообщил источник.

В качестве примеров такой продукции правительство назвало автомобили наблюдения и минные тральщики, вооруженные автоматическими пушками.

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Японія

Япония может экспортировать оборонную технику, оснащенную летальным вооружением, в страны, с которыми она сотрудничает в сфере безопасности, если целью использования такого вооружения является спасение, наблюдение или разминирование вод.

Министр обороны Ясукадзу Хамада ранее заявил, что правительство будет решать в каждом конкретном случае, можно ли передавать летальное оружие.

В апреле ЛДП Кисиды и Комейто начали переговоры о пересмотре ограничений на экспорт оружия, через год после того, как Россия напала на Украину.

ЛДП стремится смягчить правила, чтобы больше помогать Украине, а Комейто не желает менять правила из-за опасений, что продажа оружия другим странам может привести к обострению вооруженных конфликтов и противоречит позиции пацифизма Японии.

С начала войны в Украине правительство Японии передало нашим войскам оборонную нелетальную продукцию, такую как бронежилеты, каски, медицинские средства, пайки для военных и тому подобное. Кроме того, Япония каждый раз усиливает санкции против российской экономики.

Война в Украине, Летальное оружие, Япония
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