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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Уряд Японії може дозволити частковий експорт летального озброєння

Фуміо Кісіда
Фото: Getty Images

Японський уряд вважає, що можна дозволити експортувати небойові автомобілі та судна, оснащені летальним озброєнням.

Про це пише видання Kyodo із посиланням на джерело в уряді.

Досі Японія формально дотримувалася своєї позиції щодо заборони експорту озброєнь, за винятком спільних проєктів з розробки або виробництва з іншою країною.

Але уряд прем’єра Фуміо Кісіди поінформував Ліберально-демократичну партію та її молодшу коаліційну партію Комейто, що експорт летального озброєння можливий, оскільки не існує прямих заборон, повідомило джерело.

Як приклади такої продукції уряд назвав автомобілі спостереження і мінні тральщики, озброєні автоматичними гарматами.

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Японія

Японія може експортувати оборонну техніку, оснащену летальним озброєнням, до країн, з якими вона співпрацює у сфері безпеки, якщо метою використання такого озброєння є порятунок, спостереження або розмінування вод.

Міністр оборони Ясукадзу Хамада раніше заявив, що уряд вирішуватиме в кожному конкретному випадку, чи можна передавати летальну зброю.

У квітні ЛДП Кісіди та Комейто розпочали переговори щодо перегляду обмежень на експорт зброї, через рік після того, як Росія напала на Україну.

ЛДП прагне пом’якшити правила, щоб більше допомагати Україні, а Комейто не бажає змінювати правила через побоювання, що продаж зброї іншим країнам може призвести до загострення збройних конфліктів і суперечить позиції пацифізму Японії.

Від початку війни в Україні уряд Японії надав нашим військам оборонну нелетальну продукцію, таку як бронежилети, каски, медичні засоби, харчування для військових тощо. Крім того, Японія щоразу посилює санкції проти російської економіки.

Війна в Україні, Летальна зброя, Японія
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