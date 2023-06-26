Уряд Японії може дозволити частковий експорт летального озброєння

Японський уряд вважає, що можна дозволити експортувати небойові автомобілі та судна, оснащені летальним озброєнням.

Про це пише видання Kyodo із посиланням на джерело в уряді.

Досі Японія формально дотримувалася своєї позиції щодо заборони експорту озброєнь, за винятком спільних проєктів з розробки або виробництва з іншою країною.

Але уряд прем’єра Фуміо Кісіди поінформував Ліберально-демократичну партію та її молодшу коаліційну партію Комейто, що експорт летального озброєння можливий, оскільки не існує прямих заборон, повідомило джерело.

Як приклади такої продукції уряд назвав автомобілі спостереження і мінні тральщики, озброєні автоматичними гарматами.

Японія може експортувати оборонну техніку, оснащену летальним озброєнням, до країн, з якими вона співпрацює у сфері безпеки, якщо метою використання такого озброєння є порятунок, спостереження або розмінування вод.

Міністр оборони Ясукадзу Хамада раніше заявив, що уряд вирішуватиме в кожному конкретному випадку, чи можна передавати летальну зброю.

У квітні ЛДП Кісіди та Комейто розпочали переговори щодо перегляду обмежень на експорт зброї, через рік після того, як Росія напала на Україну.

ЛДП прагне пом’якшити правила, щоб більше допомагати Україні, а Комейто не бажає змінювати правила через побоювання, що продаж зброї іншим країнам може призвести до загострення збройних конфліктів і суперечить позиції пацифізму Японії.

Від початку війни в Україні уряд Японії надав нашим військам оборонну нелетальну продукцію, таку як бронежилети, каски, медичні засоби, харчування для військових тощо. Крім того, Японія щоразу посилює санкції проти російської економіки.

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