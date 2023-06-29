Час валил черный дым: в Нижнем Новгороде вспыхнула цистерна с толуолом

29 июня в российском Нижнем Новгороде на шоссе Жирокомбината час продолжался масштабный пожар.

Поднимавшийся в небо густой черный дым был виден из всех районов города.

В Государственной инспекции труда в Нижегородской области утверждают, что на химическом заводе Бальзам загорелась цистерна.

В росСМИ добавляют, что в цистерне был толуол, применяемый, помимо прочего, для изготовления взрывчатых веществ.

Водитель фуры, получивший более 90% ожогов тела, скончался.

К ликвидации возгорания, охватившего 800 кв. м, привлекли более полусотни спасателей.

Источник: Государственная инспекция труда в Нижегородской области

Фото: Нижний Новгород

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.