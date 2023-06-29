Час валил черный дым: в Нижнем Новгороде вспыхнула цистерна с толуолом
29 июня в российском Нижнем Новгороде на шоссе Жирокомбината час продолжался масштабный пожар.
Поднимавшийся в небо густой черный дым был виден из всех районов города.
В Государственной инспекции труда в Нижегородской области утверждают, что на химическом заводе Бальзам загорелась цистерна.
В росСМИ добавляют, что в цистерне был толуол, применяемый, помимо прочего, для изготовления взрывчатых веществ.
Водитель фуры, получивший более 90% ожогов тела, скончался.
К ликвидации возгорания, охватившего 800 кв. м, привлекли более полусотни спасателей.
Источник: Государственная инспекция труда в Нижегородской области
Фото: Нижний Новгород
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