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Татьяна Забожко, редактор ленты

Час валил черный дым: в Нижнем Новгороде вспыхнула цистерна с толуолом

Час валил черный дым: в Нижнем Новгороде вспыхнула цистерна с толуолом

29 июня в российском Нижнем Новгороде на шоссе Жирокомбината час продолжался масштабный пожар.

Поднимавшийся в небо густой черный дым был виден из всех районов города.

В Государственной инспекции труда в Нижегородской области утверждают, что на химическом заводе Бальзам загорелась цистерна.

В росСМИ добавляют, что в цистерне был толуол, применяемый, помимо прочего, для изготовления взрывчатых веществ.

Водитель фуры, получивший более 90% ожогов тела, скончался.

К ликвидации возгорания, охватившего 800 кв. м, привлекли более полусотни спасателей.

Источник: Государственная инспекция труда в Нижегородской области

Фото: Нижний Новгород

Нижній Новгород, Пожар, РФ
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Полина Спасенко
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