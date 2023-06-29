Годину валував чорний дим: у Нижньому Новгороді спалахнула цистерна з толуолом

29 червня в російському Нижньому Новгороді на шосе Жирокомбінату годину вирувала масштабна пожежа.

Густий чорний дим, що здіймався в небо, було видно з усіх районів міста.

У Державній інспекції праці в Нижньогородській області стверджують, що на хімічному заводі Бальзам спалахнула цистерна.

У росЗМІ додають, що в цистерні був толуол, який, крім іншого, застосовують для виготовлення вибухових речовин.

Водій фури, який дістав понад 90% опіків тіла, помер.

До ліквідації займання, що охопило 800 кв. м, залучили понад пів сотні рятувальників.

Джерело: Державна інспекція праці в Нижньогородській області

Фото: Нижній Новгород

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